Księżna Kate wyprowadzi się z Pałacu Kensington? Pragnie żyć na wsi!

Księżna Kate i książę William zadomowili się w Pałacu Kensington, gdzie przyszły na świat ich dzieci i gdzie do tej pory je wychowywali.

Przez pewien czas Pałac dzielili nawet z Harrym i Meghan, gdy ci byli już po ślubie.

Nie trwało to jednak długo. Wówczas Kate i William zostali sami w wielkim domu. Nic do tej pory nie wskazywało na to, żeby w najbliższej przyszłości coś w tym temacie miałoby się zmienić.



A jednak brytyjska gazeta "Telegraph" donosi, że księżna Kate i książę William niedługo pójdą w ślady Harry'ego i Meghan i wyprowadzą się z Pałacu!



Wieś to idealne miejsce do wychowywania dzieci zdaniem księżnej Kate!

Okazuje się, że księżna planuje... przenieść się na wieś! Ponoć Kate i William marzą o cichym życiu na wsi, a Berkishire nadaje się do tego idealnie. To także lepsze miejsce, zdaniem małżonków, do wychowywania dzieci. Rozważają zamieszkanie w Fort Belvedere.



Kate znana jest z tego, że uwielbia otoczenie przyrody, a jednym z jej hobby obok fotografii jest... pszczelarstwo. Nic więc dziwnego w tym, że myśli o życiu na wsi, gdzie mogłaby realizować swoją pasję.



Co na ten pomysł królowa? Wydaje się, że monarchini mogłaby przystać na plan Williama i Kate, bo sama uwielbia życie na wsi, gdzie może zajmować się ukochanymi końmi, a jej psy czują się cudownie w wiejskiej posiadłości.



