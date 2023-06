Księżna Kate odsłoniła ramiona. Umięśnione ręce zawdzięcza jednej rzeczy

Księżna Kate jest znana ze swojej ultra-wyrzeźbionej sylwetki, którą zawdzięcza pasji do biegania, jazdy na rowerze i wioślarstwa. To już dużo, ale jest jeszcze jedno hobby, które prawdopodobnie przyczynia się w dużej mierze do tego, jak wyglądają jej ręce. A konkretnie, jak umięśnione są, o czym mogli się przekonać wszyscy, którzy spotkali się z księżną podczas niedawnych zawodów rugby.

Zdjęcie Księżna Kate podczas gry w rugby podczas Rugby Football Union / Rex Features / East News