Księżna Kate pojawiła się na ślubie brata

​Ben Affleck wychwala zasługi Jennifer Lopez na rzecz latynoskich kobiet

Ashley Graham będzie miała bliźniaki! Zdradziła płeć dzieci!

Rita Ora w odważnej stylizacji

Olga Kalicka w zmysłowej sesji zdjęciowej. Leży na sofie w koszuli i bieliźnie! Księżna Kate jest najstarszą z trójki rodzeństwa. Od zawsze Kate, Pippa i James wspierali się i są obecni wzajemnie w swoim życiu.

Nic więc dziwnego w tym, że Kate bardzo przeżywa wszelkie wydarzenia związane z jej siostrą lub bratem.



11 września 2021 roku to właśnie James jako ostatni z rodzeństwa zmienił stan cywilny - jego żoną została Alizee Thevenet, którą poprosił o rękę dwa lata temu.



34-letni James nie posiadał się z radości i z łzami wzruszenia poślubił Alizee we francuskiej miejscowości Bormes-les-Mimosas.



Na ślubie obecni byli oczywiście wszystkie najbliższe dla Jamesa i Alizee osoby, także księżna Kate i książę William. I tym razem to nie Catherine była w centrum uwagi, a panna młoda.



Reklama

Księżna Kate zazdrosna o bratową?!

Instagram Post

Nie ma w tym nic dziwnego, ale podczas ceremonii Kate poczuła ukłucie zazdrości. Wszystko za sprawą sukni Alizee. Żona Jamesa otrzymała ją od Carole Middleton - matki księżnej Kate, Jamesa i Pippy.



To w niej 41 lat temu Carole brała ślub z Michaelem. Okazało się, że Alizee bardzo zaprzyjaźniła się z teściami, którzy teraz traktują ją jak córkę. Alizee była zachwycona, gdy Carole zdecydowała się podarować właśnie jej swoją suknię ślubną.



"Pasowała do mnie idealnie i była dokładnie tym, czego chciałam. Zawsze martwiło mnie to, że suknie ślubne nosi się tylko raz, więc to niesamowite dać tak pięknej sukience drugie życie" - powiedziała żona Jamesa w rozmowie z "Hello".

Zastanawiające jest jednak, że wcześniej to nie Kate, ani Pippa nie otrzymały tak cennego prezentu od Carol, co mogło być dla nich bolesnym ukłuciem.



Kate zachwyciła wszystkich swoją suknią ślubną w 2011 roku, ale gdyby ubrała na tę wyjątkową okazję suknię swojej matki, byłoby to dla niej niezwykłym wyróżnieniem.



Fanom rodziny królewskiej pozostaje mieć jednak tylko nadzieję, że ta sytuacja nie wpłynie na kontakty Kate z nową bratową.

Zdjęcie Księżna Kate jest bardzo blisko związana ze swoją mamą. Czy teraz jest nieco zazdrosna o Alizee? / WPA Pool / Getty Images

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kate, William i ich dzieci - rodzina w komplecie na czerwonym dywanie AFP

***

Zobacz również:



Księżna Kate sama odprowadza dzieci do szkoły! Wszystko widać na zdjęciu



Koszula księżnej Kate to hit wiosny