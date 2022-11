Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski nie muszą już ukrywać łączącego ich uczucia. Para dość hucznie ogłosiła Polsce, że jest razem i tym samym potwierdziła krążące od jakiegoś czasu plotki. Ujawnili się w październiku, w 40. urodziny Katarzyny Cichopek.

Instagram Post Rozwiń

Celebrytka opublikowała na Instagramie zdjęcie z Izraela, później było już tylko bardziej spektakularnie. W komentarzu na Instagramie szczęścia życzyła im szefowa "Pytania na śniadanie" Joanna Kurska, zorganizowano również łączenie online z przebywającą w Izraelu parą prowadzących popularny program. Od tego czasu każdy ruch pary jest uważnie śledzony.

Kto rządzi w związku Cichopek i Kurzajewskiego? Prawda wyszła na jaw!

Zdjęcie Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski nie musza już ukrywać łączącego ich uczucia. / Tadeusz Wypych/REPORTER / East News

Tym razem na celowniku znalazło się to, kto rządzi w związku gwiazd TVP. "Super Express" podzielił się interesującymi wnioskami w tej sprawie. Okazuje się, że to Katarzyna Cichopek rządzi w tym związku.

Skąd takie wnioski? Tabloid zauważa, że para prezenterów razem pracuje i dzięki temu spędza ze sobą więcej czasu - również z pracy i do pracy. Do studia przyjeżdża jednym samochodem, a kierowcą jest gwiazda "M jak miłość".

Po nagraniu sobotniego odcinka, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski razem opuścili studio TVP. Oboje wsiedli do luksusowego audi Cichopek. Tabloid sugeruje, że Kurzajewski nie ma problemu z tym, że w związku to on robi za pasażera.

Cichopek i Kurzajewski debiutują jako para

Zdjęcie Cichopek i Kurzajewski w październiku potwierdzili, że są razem / Artur Zawadzki/REPORTER / East News

Oficjalnie, Cichopek i Kurzajewski zadebiutowali jako para na gali 70-lecia TVP. Niedawno prezenter wyznał również, kiedy zauroczył się aktorką z "M jak miłość" i co wtedy sobie pomyślał. Kurzajewski wspominał, że na aktorkę zwrócił uwagę, gdy występowała w popularnym serialu.

Cichopek zaczęła grać Kingę Zduńską w 2000 roku - miała wówczas 18 lat. Widzowie szybko pokochali graną przez nią postać. Okazuje się, że wśród fanów był i Kurzajewski.

- Ja pamiętam tamte odcinki. Pamiętam Kasię. Już wtedy myślałem sobie: "Boże, jaka piękna dziewczyna" - wyznał Maciej Kurzajewski w rozmowie z JastrząbPost.

W tamtym czasie prezenter i aktorka jeszcze się nie znali i nie byli wolni. Kurzajewski od czterech lat był mężem Pauliny Smaszcz, a Cichopek niebawem wzięła udział w "Tańcu z gwiazdami", gdzie poznała Marcina Hakiela.

