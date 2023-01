Kylie Jenner i jej wizerunek

Kylie Jenner podobnie jak jej rodzina zyskała sławę i spore pieniądze za sprawą reality show, w którym pokazywali swoje życie prywatne. Celebrytka dorastała więc na oczach milionów widzów.

Produkcja już się zakończyła, ale Kris Jenner zadbała o to, by świat nie zapomniał o jej córkach. Rodzina Kardashian-Jenner powróciła przed kamery, a fani w nowym programie dalej mogą podglądać, jak wygląda ich codzienność.

Kylie Jenner obecnie prężnie rozwija swoją markę kosmetyczną, która przynosi jej niemałe dochody. Poza tym jest mamą dwójki dzieci. Stormi i jej młodszy brat Wolf są owocem związku z Travisem Scottem.

Najmłodsza córka Kris Jenner na przestrzeni lat zaskakiwała zmianami wizerunku. Chętnie eksperymentowała z kolorami włosów, perukami oraz doczepami. Poza tym jeszcze jako nastolatka zdecydowała się na powiększenie ust kwasem hialuronowym. Kylie Jenner bawi się modą i stawia na stylizacje, które wpisują się w obowiązujące trendy. Chętnie stawia na kuse kreacje, które dokładnie podkreślają jej figurę.

Kylie Jenner rozjaśniła brwi

Kylie Jenner regularnie publikuje posty na swoim instagramowym profilu. Tym razem podzieliła się ujęciami wykonanymi w samochodzie. Zdjęcia pojawiły się także na koncie makijażysty gwiazdy.

Celebrytka zapozowała w czarnym kombinezonie, do którego dobrała torebkę w tym samym kolorze. Włosy spięła w wysokiego koka, ale to makijaż zwrócił uwagę jej fanów. O ile mocne podkreślenie urody nikogo nie zdziwiło, o tyle sporym zaskoczeniem były jej rozjaśnione brwi.

Na reakcje internautów nie trzeba było długo czekać. Zazwyczaj pod postami celebrytki pojawiają się niemal same komplementy, ale tym razem było inaczej. Oczywiście nie zabrakło miłych słów, ale wiele osób skrytykowało Kylie Jenner. Jej makijażowy eksperyment zdecydowanie nie przypadł im do gustu. "Nie, tylko nie ty z rozjaśnionymi brwiami. To nie wygląda korzystnie u nikogo", "Wróć do domu naprawić brwi", "Dlaczego to sobie zrobiłaś?", "To nie jest żadna nowość. To jest po prostu dziwne" - można przeczytać pod postem.

