Spis treści: 01 Joanna Liszowska: życie prywatne

02 Liszowska na festiwalu w Sopocie. Piosenka podbiła serca widzów

03 Liszowska podbija sopocką scenę w koronkach. Co za strój!

04 Lisha & The Men, czyli Joanna Liszowska z zespołem

Joanna Liszowska to polska aktorka, która cieszy się ogromną sympatią fanów. Gwiazda zyskała popularność dzięki rolom w serialach takich jak "M jak miłość" czy "Przyjaciółki", gdzie wcieliła się w rolę Patrycji.

Joanna Liszowska: życie prywatne

Zdjęcie Joanna Liszowska to jedna z najpopualrniejszychpolskich aktorek / Piętka Mieszko / AKPA

Gwiazda stroni od dzielenia się kulisami swojego życia prywatnego - na Instagramie od czasu do czasu dzieli się kadrami, które uchylają nieco rąbka tajemnicy. Przez osiem lat była w związku ze szwedzkim biznesmenem Olą Serneke, z którym ma dwie córki - Emmę i Stellę. Para rozwiodła się w 2018 roku.

Pod koniec lipca Joanna Liszowska obwieściła na Instagramie:

- Początek nowej przygody muzycznej. Nie wiem jak Wy, ale ja umieram z ciekawości co z tego wyniknie... Najważniejsze mamy: miłość do muzyki, poczucie humoru i tylko pozytywne wibracje - napisała na Instagramie Liszowska.

Na reakcje fanów nie trzeba było długo czekać.

"Uwielbiam ludzi, którzy nie boją się wyzwań",

"Wspaniałe wieści. Czekam z niecierpliwością"

- pisali.

Liszowska na festiwalu w Sopocie. Piosenka podbiła serca widzów

Efekty mogliśmy usłyszeć w trakcie Top of the Top Sopot Festival. Podczas koncertu "Summer Vibes" Liszowska wystąpiła wraz z zespołem Lisha & The Men. Premiera utworu "Zatańcz" miała miejsce 22 sierpnia. Aktorka wykonała piosenkę na żywo na sopockiej scenie. Zmysłowe wykonanie utworu podbiło serca sopockiej publiczności.

- Właśnie wysłuchałam pani wykonania w Sopocie. Mam pytanie. Dlaczego pani nie śpiewała wcześniej? Ma pani fajny tembr głosu. Poczucie rytmu to już pokazała pani w "Tańcu z gwiazdami". Mistrzostwo! A teraz głos, który pani tyle lat ukrywała. Proszę śpiewać dalej - napisała pod najnowszym postem Liszowskiej internautka.

Aktorka odpowiedziała żartobliwie: "Ok, to chyba będę".

"Bardzo się cieszę, że wróciła Pani do śpiewania. Pamiętam Pani dawne występy i zawsze żałowałam, że przestała Pani śpiewać. Piosenka "Zatańcz" cudowna. Powodzenia w realizacji marzeń o śpiewaniu" - dodała kolejna osoba.

Liszowska podbija sopocką scenę w koronkach. Co za strój!

Zdjęcie Joanna Liszowska w oryginalnej kreacji na festiwalu w Sopocie / Pawel Wodzynski/East News / East News

Joanna Liszowska wzbudziła również zainteresowanie oryginalną kreacją. "Lisha" postawiła na kobiecy look. Aktorka zaprezentowała się w czarnej, koronkowej sukience odsłaniającej ramiona i dekolt. Uwagę zwracał również znajdujący się na dole kreacji długi, prześwitujący tiul. Aktorka dopełniła stylizację czarnymi botkami na szpilce, a długość kreacji pozwoliła gwieździe wyeksponować nogi. Jeśli chodzi o fryzurę, aktorka postawiła na długie loki.

Zdjęcie Joanna Liszowska w koronkowej kreacji na festiwalu w Sopocie / Pawel Wodzynski/East News / East News

Lisha & The Men, czyli Joanna Liszowska z zespołem

Zespół Lisha & The Men tworzą Joanna Liszowska, Piotr "Miki" Mikołajczak (producent i kompozytor muzyki filmowej) i Tomek "Konfi" Konfederak (gitarzysta, producent, kompozytor). Pierwszy z nich tworzył ścieżki dźwiękowe do filmów i seriali, m.in. "Leśniczówka" i "Archiwista". Współpracował też m.in. z Edytą Górniak i Piotrem Cugowskim jako autor piosenek.

Z kolei Konfederak współtworzył zespół Ha-Dwa-O!. Przy tworzeniu piosenek współpracował m.in. z Sarsą.

