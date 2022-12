Magdalena Stępień w poruszający sposób opowiada o stracie dziecka. Trudno powstrzymać łzy

Magdalena Stępień cztery miesiące temu pochowała swojego ukochanego synka Oliwiera, który zmagał się z rzadkim nowotworem wątroby. Ojcem chłopca był Jakub Rzeźniczak, który obecnie cieszy się nowym życiem po małżeństwie z Pauliną Nowicką.

Magdalena Stępień skomentowała ślub Rzeźniczaka! W czasie gdy nowożeńcy świętują rozpoczęcie wspólnej ścieżki, Magdalena Stępień rozpoczęła cykl wywiadów, w których opowiada o swojej tragicznej historii i walce o życie dziecka.

Jak sama podkreśla robi to, by nagłośnić problem jakim jest opieka zdrowotna dzieci, z jakim piekłem muszą zmagać się rodzice dzieci chorujących i sama chce być teraz wsparciem dla takich ludzi.

Podczas ostatniej rozmowy w programie "Tak mamy", gdzie prowadzącymi są Natalia Hołownia i Martyna Warzykowska, Magdalena Stępień bardzo otworzyła się podczas swoich wyznań.

Najwidoczniej emocje były dla niej tak ogromne, że kobieta popłakała się podczas nagrywania, mówiąc oczywiście o ostatnich chwilach życia Oliwiera, ale także, gdy wyznała z jaką falą hejtu musi się obecnie zmagać.

"Ludzie mają pretensje, że żyję. Bo ich zdaniem powinnam umrzeć. Wręcz pójść i się zabić. Widać, że ci hejterzy właśnie tego chcą. (...) tylko ja to wiem w sercu, co przeżyłam. Każda rzecz, którą robię teraz, pomaga mi, choć na chwilę wymazać te obrazy i te straszne rzeczy, które ja widziałam na własne oczy. Ale oni tego nie rozumieją, oni nie rozumieją, że to mi pomaga. Oni tylko widzą Magdę, która się lansuje na śmierci dziecka" - zaczęła opowiadać ze łzami w oczach matka Oliwierka.

Była partnerka Jakuba Rzeźniczaka szczerze o życzeniach śmierci. Nie mogła ukryć poruszenia

Magdalena Stępień wyznała, jak okropnie czuje się z tym, że cały czas musi tłumaczyć się ze wszystkiego co robi. Starała się także podkreślić, że to nie jest tak, że występując w wywiadach i chodząc na imprezy branżowe, zapomina.

"W sercu mam wielką pustkę i gdyby nie to, że ja jakoś próbuję żyć, to by mnie tutaj już nie było" - mówiła w rozmowie w "Tak mamy" Magdalena Stępień

Samym prowadzącym trudno było powstrzymać łzy, zwłaszcza gdy Magdalena Stępień opowiadała o ostatnich chwilach życia Oliwiera i o tym, jak starała mu się zapewnić wszystko do ostatniego momentu.

W całej sytuacji kobieta nie odniosła się do decyzji byłego partnera i ślubu. Skupiła się na mówieniu o planach pomocy innym ludziom i odwiedzinach na oddziale onkologii.

Widać, że obecna sytuacja jest niezwykle trudna dla Magdaleny, ale stara się ona przekuć swoją niewyobrażalną stratę w dobro dla innych potrzebujących.

