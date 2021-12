​Maja Bohosiewicz przeżyła w dzieciństwie traumę związaną z karpiem

Gwiazdy

Dołącz do nas:

Do niedawna karp pływający w wannie był w Polsce symbolem domowych przygotowań do Bożego Narodzenia. Maja Bohosiewicz wspomina, że pewnego roku wylała wiele łez nad karpiem. Ale nie dlatego, że była przeciwna jego egzekucji, tylko z tego powodu, że przeskoczył z wanny do sedesu...

Zdjęcie Maja bohosiewicz podzieliła się z fanami bożonarodeniową traumą z dzieciństwa / Tricolors / East News