Tak Małgorzata Rozenek-Majdan dba o formę

Małgorzata Rozenek-Majdan stara się być aktywna w mediach społecznościowych. Przez lata zdobyła rzeszę fanów, a jej profil obserwuje aż 1,5 mln osób. W związku z tym regularnie publikuje posty i relacjonuje swoje dni. Chętnie pokazuje zdjęcia z pracy, ale także ujęcia, na których widać, jak spędza wolny czas. Jej posty cieszą się sporym zainteresowaniem i są szeroko komentowane.

Prezenterka często pokazuje internautom, jak dba o kondycję. Udostępnia nagrania m.in. z pilatesu oraz siłowni. Dzieli się efektami ciężkich treningów i eksponuje swoją wyrzeźbioną sylwetkę. Czytając komentarze pod jej postami, można zauważyć, że już niejednokrotnie zmotywowała fanki do aktywności fizycznej. Każdy jej post, na którym widać podkreśloną sylwetkę robi wręcz furorę.

Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała, jak trenuje

Nie da się ukryć, że Małgorzata Rozenek-Majdan uwielbia aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia. By utrzymać szczupłą sylwetkę, regularnie ćwiczy i się rozciąga. Widać, że treningi to ważna część jej codzienności. Swego czasu wzięła nawet udział w obozie Anny Lewandowskiej, by pod okiem trenerki zadbać o kondycję.

Tym razem na swoim instagramowym profilu Małgorzata Rozenek-Majdan postanowiła zrelacjonować swój trening i pokazała, jak wykonuje ćwiczenia. Prezenterka postawiła na czarny obcisły strój, który dokładnie podkreślił jej figurę.

Nagranie, na którym widać skupioną na treningu celebrytkę spotkało się ze sporym zainteresowaniem. Pod postem jak zwykle pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci nie tylko zachwycali się wyglądem Małgorzaty Rozenek-Majdan, ale przy okazji przyznali, że jej relacje z siłowni są dla nich motywacją. "Pani Małgosiu, ciało bogini", "Niesamowita forma", "Jesteś niesamowita", "Motywujesz do powrotu", "Zaczynam od przyszłego tygodnia" - pisali fani.

