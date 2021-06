Małgorzata Rozenek-Majdan jest matką trójki dzieci - dwóch synów, Stanisława i Tadeusza ma z Jackiem Rozenkiem, a najmłodszy synek, Henryk jest owocem miłości z Radosławem Majdanem.

Gwiazda liczyła się oczywiście z kolejną zmianą swojego ciała, która była wynikiem ciąży i bardzo rezolutnie podeszła do powrotu do sylwetki sprzed ciąży.



Kiedy w czerwcu 2020 roku Henryk przyszedł na świat, kiedy Gosia Rozenek-Majdan otrzymała zezwolenie od lekarza prowadzącego na powrót do ćwiczeń, nie traciła ani chwili.



Pod okiem trenerki wyspecjalizowanej w prowadzeniu kobiet po porodzie zaczęła regularnie ćwiczyć, czym dzieliła się ze swoimi fanami w mediach społecznościowych.



Obecnie minął rok od porodu i Gosia podczas wakacji w Meksyku pochwaliła się idealną sylwetką.



Reklama

Instagram Post

Małgorzata Rozenek-Majdan w Meksyku

Małgorzata Rozenek-Majdan ciężko pracowała na obecną sylwetkę. Zwierzała się fanom z trudów, które napotkała podczas treningów, ale nie poddała się.



Teraz, rok po porodzie gwiazda może podzielić się ze swoimi fanami efektami swoich treningów i diety, której przestrzega.



Gwiazda razem z dziećmi i mężem, Radosławem Majdanem wybrała się na długie wakacje do Meksyku, gdzie mogła trudno nie zakładać kostiumu kąpielowego.



To właśnie tam zachwyciła fanów swoją sylwetką i na najnowszym zdjęciu, gdzie pozuje z Heniem widać, umięśniony brzuch.



Internauci w komentarzach nie szczędzili jej komplementów, bo prócz tego, że pochwaliła się formą, Małgorzata Rozenek-Majdan, była "Perfekcyjna Pani domu", postanowiła pokazać swoje nieperfekcyjne ciało.



"Fajnie że pokazuje Pani że nie jest idealna i nie zakrywa blizn na nogach czy brzuchu" - zauważyła jedna z internautek.



Faktycznie, patrząc na zdjęcie gwiazdy widać fakturę skóry i jej drobne niedoskonałości, co obecnie wpisuje się w ideę body positive, czyli ideę ciałopozytywności.

Instagram Post