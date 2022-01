Małgorzata Rozenek-Majdan chwali się letnimi stylizacjami w zimie

Małgorzata Rozenek-Majdan uwielbia podróżować do Tajlandii. Z mężem, Radosławem Majdanem, odkryli, że to właśnie tam czują się najlepiej i chętnie wracają do tego miejsca, by odpocząć.

Nie da się ukryć - wakacje służą Małgosi, która dosłownie rozkwita na każdym zdjęciu, które publikuje w swoich mediach społecznościowych.



To także okazja, by uciec od zimowej szarugi w Polsce i zabawić się letnimi stylizacjami, a pomysłów na nie Małgosi Rozenek-Majdan nie brakuje!



Kostiumy kąpielowe, które odsłaniają jej wyrzeźbione ćwiczeniami ciało zachwycają fanów gwiazdy. Dodatkowo szorty w połączeniu z luźnymi koszulami robią furorę, podobnie jak kuse kombinezony, które są wygodne i przewiewne.



Małgosia jest także fanką nakryć głowy - kapelusze, czapki i chusty są mile widzianą formą ochrony przed słońcem, a te zawsze Rozenek-Majdan wybiera w najmodniejszych wariantach.



Do lata w Polsce jeszcze trochę czasu, ale już teraz fanki Gosi notują najnowsze trendy na tę cieplejszą porę roku!





