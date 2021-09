Małgorzta Rozenek podróżuje z psem. „Jest stworzona do życia w luksusie”

Małgorzata Rozenek-Majdan wyjawiła, dlaczego podróżuje z Francescą. Chihuahua to zwierzątko, które dołączyło do rodziny Majdanów stosunkowo niedawno. Suczka szybko zyskała sympatię fanów i często pojawi się na Instagramie „perfekcyjnej pani domu”. Właścicielka zabiera ją również w podróże samolotem, bo jak twierdzi, pies jest stworzony "do życia w luksusie".

Zdjęcie Małgorzata Rozenek-Majdan uspokoiła obserwatorów, tłumacząc czemu zdecydowała się zabrać psa na wakacje / TOMASZ URBANEK/Dzien Dobry TVN/East News / East News