Marcelina Zawadzka ostatnio sporo podróżuje ze swoim nowym chłopakiem - Maxem Gloecknerem. Była prezenterka TVP od zawsze bardzo lubiła zwiedzać świat, ale teraz ma do tego doskonałego towarzysza.

Max Gloeckner jest niemieckim biznesmenem i influencerem, który na swoim profilu w mediach społecznościowych chwali się zdjęciami z różnych zakątków ziemi.



Teraz para spędza czas razem, tak jak lubi - zwiedzając. Na profilu Marceliny też nie brakuje pięknych zdjęć, a ostatnio pochwaliła się ona fotografiami, do których pozuje w kostiumie kąpielowym na środku jeziora.



Gwiazda postanowiła popływać przy zachodzie słońca na desce zwanej "supem" i doskonale się przy tym bawiła.



Tę cześć wakacji Marcelina spędziła w Polsce, podziwiając piękno natury, ale już przeniosła się do odległej i bajecznej Tajlandii.



Patrząc na jej nowe zdjęcia można domyślać się, że jest bardzo szczęśliwa, bo dosłownie promienieje. Nie jest już tajemnicą, że do Tajlandii poleciała z Maxem Gloecknerem, który również pochwalił się tym na swoim profilu.



Para z pewnością spędzi romantyczne chwile na magicznej wyprawie. Nie da się ukryć, że to idealne okoliczności do zaręczyn, ale na to może być jeszcze za wcześnie. Jednak fani mocno trzymają kciuki za szczęście Marceliny Zawadzkiej i kto wie, może na jej palcu pojawi się niedługo piękny pierścionek.



