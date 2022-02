Marta Manowska to jedna z najpopularniejszych prezenterek telewizyjnych w kraju. Sympatią i profesjonalizmem zjednała sobie zarówno widzów jak i uczestników takich programów jak "Rolnik szuka żony", "Sanatorium miłości" czy "The Voice Senior". Mimo to i ona spotyka się z hejtem w sieci!

Marta Manowska przebywa obecnie na rajskich wakacjach w Meksyku, które już od wielu dni relacjonuje na Instagramie fanom. Większość z nich jest zachwycona relacjami prezenterki, w których stara się im pokazać jak największy fragment tego pięknego kraju. Niestety, nie wszystkim podoba się jej działalność w sieci.



Marta Manowska opublikowała wiadomości od hejterki. Prosi fanów o radę!

Jak się okazuje, również sympatyczna prezenterka spotyka się z przykrymi komentarzami. Marta Manowska udostępniła w relacji na Instagramie pełne hejtu wpisy, które pozostawiła pod zdjęciami jedna z internautek. Hejterce nie spodobały się posty prezenterki oraz to, co udostępnia w sieci.

- "Takie zdj. wrzucać mi by było wstyd. Mina jak z wariatki i wieśniaczki. piggy jak nic", "Widziałam różne kobiety bez makijażu, ale takie piggy z tv już dawno nie widziałam. ojj brak ci samokrytyki" - to tylko mała część złośliwych komentarzy, które otrzymała prezenterka.



Początkowo Marta Manowska postanowiła potraktować sprawę luźno i zostawiła w relacji ironiczny komentarz:





Kochana! Cudowna osoba, taka ciepła

- napisała.

Później jednak spytała obserwatorów, co oni sami zrobiliby w tej sytuacji - "Co byście robili z takimi osobami? Zgłaszali? Blokowali? Ja nie lubię np. mieć tak negatywnych ludzi u siebie. Psują mi energię".



Co sądzicie o postawie Manowskiej? Dobrze, że mówi głośno o zjawisku hejtu w sieci?





