Okres między Świętem Dziękczynienia a Bożym Narodzeniem to dla Marthy Stewart czas bardzo wytężonej pracy, ponieważ najbardziej znana specjalistka od zajmowania się domem w swoim programie internetowym "Martha Stewart TV" i wielu innych programach, do których jest zapraszana jako ekspertka, dzieli się z widzami przepisami na idealne świąteczne dania i wypieki oraz pomysłami na udekorowanie domu.

80-letnia gwiazda telewizyjna była ostatnio gościem talk-show Andy'ego Cohena "Watch What Happens Live". Zdradziła tam, że jej serce znowu jest zajęte i to przez kogoś wyjątkowego. Mimo że gospodarz programu dociekał, kim jest jej wybranek, Stewart nie chciała zdradzić jego imienia. W tym samym odcinku gwiazda telewizyjna wyjawiła coś jeszcze na temat swojego życia miłosnego. Przyznała, że przed laty spotykała się ze słynnym amerykańskim dziennikarzem Larrym Kingiem, jednak ostatecznie nic z tego nie wyszło, bo choć on był w niej zakochany, ona go nie chciała. Powód? Nie był w jej typie.

Martha Stewart ma nowego partnera

Martha Stewart przez 29 lat była żoną wydawcy Andrew Stewarta, z którym rozstała się w 1987 roku, a rozwiodła w 1990 roku. Od tego czasu gwiazda unika rozmów o swoim życiu uczuciowym, ogranicza się tylko do ogólnych stwierdzeń. "Życie, które miałam się skończyło" - powiedziała o swoim małżeństwie w jednym z wywiadów i dodała: "Ale to, co wydarzyło się później, jest ciekawsze".

Choć Stewart nie wyjawiła, z kim się spotyka, być może dowiemy się tego z filmu biograficznego, który powstaje na zlecenie Netflixa. Dokument zostanie zrealizowany przez RJ Cutlera, reżysera, który stoi za głośnymi filmami "Billie Eilish: świat lekko zamglony", "Belushi" czy "The September Issue". Serwis Variety, który jako pierwszy podał tę informację, sugeruje, że w dokumencie zostanie pokazane życie Marty Stewart od pierwszych lat jej kariery, gdy zaczynała jako organizatorka przyjęć i cateringu w domach słynnych baseballistów New York Yankees Mickeya Mantle i Yogiego Berry. Potem w czasie studiów w Nowym Jorku pracowała jako modelka, zajmowała się architekturą, aż do przełomu, który nastąpił w 1982 roku, kiedy wydała pierwszą książkę o organizowaniu przyjęć "Entertaining".

Od tego momentu zaczęła się jej błyskawiczna kariera jako specjalistki od prowadzenia domu, co wykorzystała do zbudowania imperium medialno-biznesowego Living Omnimedia. W filmie nie może też zabraknąć kolejnego przełomu, czyli roku 2001, kiedy Stewart została oskarżona o spekulacje papierami wartościowymi własnych firm, w wyniku czego w 2004 roku trafiła na pięć miesięcy do więzienia. Po wyjściu na wolność skompromitowana gwiazda szybko sprawiła, że Amerykanie wybaczyli jej przekręty finansowe. Znów zaczęła wydawać książki kucharskie, a także sprzedawać produkty wnętrzarskie i kuchenne sygnowane swoim nazwiskiem. Na brak zainteresowania nie może narzekać.







