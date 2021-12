Tina Louise znów chwali się ciałem na Instagramie!

Tina Louise to australijska modelka i celebrytka, która ma na koncie kilka okładek, m.in. dla magazynu Maxim oraz Zoo Weekly. W wieku 25 lat otrzymała tytuł Najgorętszej Australijskiej Modelki Bikini i teraz robi wszystko, by udowodnić, że wciąż zasługuje na to miano.

Tina Louise regularnie wrzuca na Instagrama fotki w bieliźnie oraz strojach kąpielowych. Modelka może się pochwalić perfekcyjną sylwetką, regularnie trenuje i dba o ciało, dzięki któremu jest o niej głośno na całym świecie. Najnowsze fotki Tiny znów zachwyciły fanów.





Tina Louise pozuje w kusym bikini. Fani piszą: "To twoja najlepsza fotka"

Na najnowszych zdjęciach Tina Louise postanowiła zaprezentować się fanom w wersji, którą lubią oni najbardziej. Na pierwszym z nich modelka pozuje w skąpym, niebieskim stroju kąpielowym, na tle basenu i pustych leżaków. Na kolejnym siedzi już tyłem do aparatu, prezentując wyćwiczone pośladki, które mocno wycięte bikini ledwo zakrywa. Zgrabna sylwetka, liczne tatuaże i skąpy strój rozochociły fanów, którzy zasypali Tinę komplementami.

- "Piękna kobieta", "Hej Tina wyglądasz nieziemsko, "Niesamowita", Dziewczyna z moich snów", "To twoja najlepsza fotka" - pisali, zachwycając się modelką. Faktycznie robi wrażenie?





Instagram Post

Instagram Post

