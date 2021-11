Maurycy Popiel bierze ślub? Ukochana też gra w "M jak miłość"!

Maurycy Popiel to odtwórca roli Olka Chodakowskiego w "M jak miłość" oraz gwiazda programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Jest on związany z Izabelą Warykiewicz, odtwórczynią roli Beaty. Mimo że wydarzenie miało być tajemnicą, media obiegła informacja, że para planuje ślub - i to już za kilka dni! Wiadomo, gdzie odbędzie się uroczystość.

Zdjęcie Maurycy Popiel nie mówi wiele mediom o swoim życiu prywatnym / Adam Jankowski/REPORTER / East News