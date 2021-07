Meghan i Harry podjęli decyzję o chrzcinach Lilibet! Kontrowersyjna!

Meghan Markle i książkę Harry już ponad rok temu odcięli się oficjalnie od dworskiego życia. Mimo to, kiedy urodziła się druga córeczka pary Lilibet, w prasie pojawiły się doniesienia. Dziennikarze informowali, że Harry chciałby, aby chrzest Lilibet odbył się w kaplicy zamku Windsor - podobnie jak chrzest starszego syna Harry'ego i Meghan, Archie'go.

Meghan i Harry nie zaproszą rodziny królewskiej na chrzest Lilibeth

Chrzest Lilibet nie odbędzie się w kaplicy zamku Windsor? Do takich informacji dotarło "New Idea". Powołując się na swojego informatora, dziennikarze donoszą, że Meghan i Harry planują prywatną ceremonię z małą liczbą gości - mieliby to być celebryci oraz matka Meghan, Doria. Według tego, co pisze "New Idea" na chrzest nie zostaliby zaproszeni członkowie rodziny królewskiej.



"Rodzina królewska nie zostanie zaproszona. Ona nie pozwoli im nawet oglądać tego podczas połączenia na Zoomie. Prawdopodobnie z czystej złośliwości" - czytamy na portalu "New Idea".





Chrzest Lilibet będzie katolicki? Meghan i Harry podjęli taką decyzję?

Co więcej, jak piszą dziennikarze "New Idea", powołując się na swoje źródło, chrzest Lilibet miałby być wykonany w obrządku katolickim - w przeciwieństwie do chrztu starszego syna Harry'ego i Meghan, który został ochrzczony przez arcybiskupa Canterbury w Kościele anglikańskim.



Jeśli Meghan i Harry faktycznie się na to zdecydują, może to być odebrane jako zniewaga dla Pałacu - nie zapominajmy, że prababka Lilibet jest głową Kościoła anglikańskiego!





Księżna Kate załamana decyzją Meghan i Harry'ego?

Jak podaje "New Idea", pogłoski o prywatnej ceremonii dotarły już do pałacu Buckingham - najbardziej zdruzgotana jest nimi księżna Kate. Jak podaje informator, dąży ona do naprawy rodzinnych więzi przez księcia Harry'ego a jej męża.





Została wpisana na czarną listę jednego z najbardziej formujących rodzinnych wydarzeń w życiu dziecka. Jest zdruzgotana "New Idea"

William i Kate nie poznali jeszcze osobiście swojej nowej siostrzenicy. "Kto wie, kiedy to zrobią" - podkreśla informator.



