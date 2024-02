Popularność Meghan i Harry’ego rośnie w siłę

Gwiazdy Książę William sprzeciwia się ojcu? Kolejne problemy w rodzinie królewskiej Po rezygnacji z pełnienia oficjalnych funkcji w rodzinie królewskiej Meghan i Harry nie mogli narzekać na spadek popularności. Mimo że od decyzji minęły niemal cztery lata, ich twarze nie schodzą z pierwszych stron gazet.

Zainteresowanie ich życiem w Stanach Zjednoczonych nie maleje. Regularnie jest ono podsycane spekulacjami dotyczącymi kryzysu w małżeństwie książęcej pary czy też problemów finansowych.

Książę po opuszczeniu Wielkiej Brytanii postanowił wydać pamiętnik opowiadający o jego życiu w rodzinie królewskiej. Książka "Spare" trafiła do sprzedaży 10 stycznia 2023 roku, jednak już na długo przed premierą mówiono, że Harry w ten sposób przysporzy royalsom niemałych problemów. Syn Karola III postanowił podzielić się z czytelnikami szczerymi i intymnymi wyznaniami, które nigdy wcześniej nie ujrzały światła dziennego.

Zdjęcie Książę Harry postanowił sprzeciwić się planom zawodowym żony / Rex Features/East News / East News

Meghan Markle chce wydać książkę o rodzinie królewskiej. Harry sprzeciwił się żonie

Meghan Markle postanowiła pójść w ślady męża i również wydać książkę. Księżna zdecydowała się opowiedzieć światu nieco więcej o swoich wspomnieniach z życia wśród royalsów. Amerykańska aktorka nieco informacji zdradziła m.in. w rozmowie z Oprah Winfrey, a więc można się spodziewać, że i tym razem nie przedstawiłaby rodziny królewskiej w pozytywnym świetle.

Zdjęcie Meghan Markle i książę Harry nie mogą narzekać na brak zainteresowania / Backgrid/East News / East News

Harry postanowił się jednak sprzeciwić planom zawodowym żony. Jak się okazuje, wziął pod uwagę problemy zdrowotne zarówno księżnej Kate, jak i króla Karola III. Uznał, że wydanie książki przez Meghan to nie najlepszy pomysł. - Położył kres książce Meghan. Nie przyjęła tego dobrze, ale chyba zrozumiała, że czas budować mosty, a nie pogłębiać podziały. W końcu osiągnęli kompromis. Meghan napisze książkę, ale na zupełnie inny temat. Dzięki pracy nad publikacją poświęconą wzmacnianiu pozycji kobiet będzie mogła skupić się na tym, co poprawia jej wizerunek, zamiast niszczyć go wymierzaniem kolejnych ciosów w rodzinę królewską - podają źródła Entertainment Daily.