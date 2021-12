Dziś świat obiegła jeszcze jedna szokująca informacja. Jak donosi jeden z amerykańskich tabloidów Meghan może być w trzeciej ciąży! Na okładce "New Idea" widać żonę Harry'ego ubraną w dopasowaną czarną sukienkę, która podkreśliła jej lekko zaokrąglony brzuszek.



Para zarzekała się wprawdzie, że pozostaną przy dwójce dzieci, ale anonimowy informator tabloidu przekonuje, że "w ciągu ostatnich kilku lat nauczyli się, że mogą mówić, co chcą, i ujdzie im to na sucho, ponieważ cykl wiadomości szybko się zmienia. Wszystko, co muszą zrobić, to przekazać wiadomość o trzeciej ciąży, a tydzień później opublikować kolejną kontrowersyjną wiadomość i przyjrzeć się, jak wszyscy ruszają dalej".





Meghan i Harry pokazali świąteczną kartkę. To pierwsze takie zdjęcie!

Najnowsze zdjęcie Meghan i Harry'ego, które pojawiło się właśnie na Instagramie to dowód na to, że o kryzysie w ich związku nie może być mowy! Para sprezentowała wielbicielom świąteczną kartkę, na której pozują z dwójką swoich dzieci - Archie siedzi u taty na kolanach, a Meghan podnosi do góry śmiejącą się Lilibet.

- W tym roku powitaliśmy na świecie naszą córkę Lilibet. Archie zrobił z nas "mamę" i "tatę", a Lili zrobiła z nas rodzinę. Wypatrując roku 2022 przekazujemy w waszym imieniu darowizny na rzecz kilku organizacji, które honorują i chronią rodziny — od tych przesiedlonych z Afganistanu po amerykańskie rodziny potrzebujące płatnego urlopu rodzicielskiego.

Życzymy Wam szczęśliwych świąt i pomyślnego Nowego Roku od naszej rodziny dla Waszych!



Harry, Meghan, Archie i Lili - napisali na Instagramie.

Fani Meghan i Harry'ego są zachwyceni kartką i pierwszym zdjęciem małej Lili, na którym wyraźnie widać, że jest podobna do mamy i nieprawdopodobnie urocza. Zdjęcie wykonał Alexi Lubomirski, fotograf polskiego pochodzenia. Jak wam się podoba świąteczna kartka od Meghan i Harry'ego?

