Mówiła: "Musisz wziąć tego psa!". Ja odpowiedziałam: "Cóż, to ja decyduję". A ona: "Uratuj psa!" To tak, jakby Oprah kazała ci coś zrobić. Siedzę tam, trzymając go, a ona mówi: "Wymyśliłaś już dla niego imię?". "Cóż, myślę, że nazwałabym go Bogart" - odpowiedziałam, a ona na to: "Zabierasz psa do domu"