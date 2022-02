Michelle Keegan pręży ciało na plaży. Ale figura!

Gwiazdy

Michelle Keegan to angielska aktorka, znana z roli Tiny w telenoweli ITV "Coronation Street" i sierżant Georgii Lane w serialu BBC "Our Girl". Ostatnio gwiazda rozgrzała fanów zdjęciami z plaży. To właśnie tam pokazała swoje boskie ciało!

Zdjęcie Michelle Keegan zaprezentowała swoje wdzięki na plaży / ChrisBrandis.com / BACKGRID / Agencja FORUM