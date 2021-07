Najpiękniejsza wśród pięściarek: Kim jest Sasha Sidorenko?

Sasha Sidorenko miała zaledwie 14 lat, gdy zaczęła uprawiać kick boxing i marzyć o sportowej karierze. Ta przyszła szybko i dziś pięściarka ma na koncie mnóstwo sukcesów, z pasem mistrzyni Europy włącznie. Sasha Sidorenko w niczym nie przypomina jednak stereotypowej bokserki - fani od lat zachwycają się jej urodą i piękną sylwetką.

Sasha Sidorenko nigdy nie kryła się ze swoją kobiecością, a na jej Instagramie znaleźć można zdjęcia z wakacji i w stroju kąpielowym. Jak się okazało, uroda i wdzięk pięściarki sprowokowały mężczyzn do złośliwych komentarzy. Kilka dni temu Sasha postanowiła wrzucić na Instagram odważne zdjęcie, na którym pozuje z pasem, ubrana tylko w mocno rozpiętą marynarkę. Pod fotką sportsmenka umieściła emocjonalny wpis:

- Specjalnie daje to zdjęcie bo znajduje je na stronach typu Hot Girl Fighter itp. ale nie pisze tego żeby się chwalić tylko denerwują mnie komentarze: "szkoda twarzy na ten sport" czy "chyba źle skręciła". A ja nigdzie nie skręcałam zajmuje się boksem od 12 roku życia czyli od dziecka i wierzcie mi nie wyglądałam wtedy jak teraz. To trenując boks urosłam i stałam się kobietą i robię to bo chce i kocham boks. Bo tu liczą się tylko umiejętności w ringu i wysiłek włożony w treningi- nikt nie daje punktów za urodę i to jest SUPER! A panowie którzy mówią ze powinnam robić coś innego niech sami zostaną modelkami - napisała Sasha.

Fani szybko wsparli Sashę pozytywnymi komentarzami, zachwycając się jej urodą i gratulując pięknej, sportowej kariery. Co myślicie o apelu pięściarki?





