Nel z "W pustyni i w puszczy" zachwyca urodą. Karolina Sawka spotyka się ze znanym aktorem

W tym roku minęło 20 lat od premiery drugiej ekranizacji znanej powieści przygodowej Henryka Sienkiewicza "W pustyni i w puszczy", która wzbudziła liczne kontrowersje wśród fanów.

Jedni kochają wersję z 2001 roku, a drudzy uważają, że w porównaniu z pierwszym filmem w reżyserii Władysława Ślesickiego z 1973 roku, film Gavina Hooda wypada średnio i nie potrafią zrozumieć tego, dlaczego ktoś postanowił po raz drugi zekranizować to pisarskie arcydzieło.

Niezależnie jednak od tego, która produkcja bardziej przypadła wam do gustu, nie sposób nie zgodzić z tym, że zarówno Monica Rosca, jak i Karolina Sawka świetnie poradziły sobie w roli Nel Rawlinson.

Druga spośród wyżej wymienionych aktorek kończy w tym roku 30 lat, a jej przemiana na przestrzeni lat robi wrażenie. Karolina Sawka wypiękniała i wiele wskazuje na to, że odnalazła szczęście u boku kolegi z show-biznesu.

Jak wyglądała jej kariera przez dwie dekady po zakończeniu zdjęć do "W pustyni i w puszczy", z kim się spotyka i dlaczego, przez lata było o niej cicho?

Karolina Sawka. Nie tylko Nel z "W pustyni i w puszczy"

Karolina Sawka przyszła na świat w rodzinie, w której sztuka i kreatywność były obecne na porządku dziennym. Jej matka, Ewa Sawka zajmuje się witrażem oraz garncarstwem, a ojciec Henryk Sawka to znany polski rysownik, ilustrator i satyryk.



Rodzice posyłali ją na zajęcia taneczne i plastyczne, dzięki czemu szybko mogła odkryć swoje talenty.



Aktorka była 9-letnim dzieckiem, kiedy wcieliła się w swoją pierwszą poważną rolę — Nel Rawlinson w nowej ekranizacji "W pustyni i w puszczy", która otworzyła jej drzwi do wielkiej kariery. Aktorka jednak, ku zaskoczeniu fanów, na lata wycofała się z show-biznesu i postawiła na edukację.



W rozmowie z portalem "Na Temat.pl" Karolina Sawka wyznała kiedyś, że przygodę z filmem traktowała wtedy przede wszystkim jako świetną zabawę i początkowo nie zdawała sobie nawet sprawy z tego, w jak dużym przedsięwzięciu bierze udział.



Wszystko traktowałam jako przygodę, świetną zabawę. Dopiero w późniejszym czasie zaczęłam rozumieć, jak dużym przedsięwzięciem był ten film. Jednak wszystko zaczęło szybko wracać do normalności. Karolina Sawka

Zdjęcie Karolina Sawka jest piękną kobietą / Andras Szilagyi / MWMedia

Gwiazda wyjawiła też, że jej rodzicom zależało na tym, aby ich córka skupiła się na nauce i normalnym dzieciństwie, a, dopiero kiedy dorośnie, zadecydowała, czy chce dalej podążać aktorską ścieżką, czy nie.



Karolina Sawka ponoć przez lata nie sądziła, że wróci do aktorstwa, jednak w pewnym momencie dawna pasja odżyła i młoda artystka zdecydowała, że chce zdawać do szkoły aktorskiej.



Kiedy ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi, utwierdziła się w przekonaniu, że to właśnie jej droga, jednak nie przestała też interesować się jeździectwem i ceramiką.



W 2015 roku pojawiła się na deskach teatru w "Wywiadzie" Waldemara Zawodzińskiego, co dało początek jej występom w spektaklach u boku znanych aktorów.



W ostatnich latach zaczęła się jednak również regularnie pojawiać na ekranie. Karolinę Sawkę można było zobaczyć m.in. "Soyerze", "M jak miłość" czy "Pierwszej miłości".



Karolina Sawka jest w związku. Jej partner to znany aktor?

Zdjęcie Karolina Sawka z ojcem i partnerem - Maciejem Musiałowskim podczas Mistrzostw Gwiazd Art Cup 2021 / Michal Baranowski / AKPA

15 grudnia Karolina Sawka skończy 30 lat, ale dzięki delikatnym rysom twarzy i dziewczęcej urodzie aktorka wciąż wygląda jak nastolatka. Jest naturalnie atrakcyjną kobietą, która raczej nie upiększa się mocnym makijażem.

Z pewnością zwraca na siebie uwagę wielu mężczyzn, jednak jej serce jest już zajęte i to przez znanego aktora.

Karolina Sawka od kilku lat zna się z Maciejem Musiałowskim, który zagrał m.in. główną rolę w filmie Jana Komasy "Sala Samobójców. Hejter".

Już dawno podejrzewano, że się spotykają, jednak oni starali się oddzielać życie prywatne od zawodowego i nie komentowali plotek, pomimo tego, że na premierze "Soyera" i "Sali Samobójców", widać było, że coś ich łączy.

Nie wiadomo tylko, czy to przyjaźń, czy coś więcej.



Zdjęcie Karolina Sawka i Maciej Musiałowski nie szczędzili sobie czułych gestów podczas Jeździeckich Mistrzostw Gwiazd Art Cup / Baranowski Michał / AKPA

Zdjęcie Karolina Sawka i Maciej Musiałowski na premierze filmu "Sala samobójców. Hejter" w maju ubiegłego roku / Kamil Piklikiewicz / East News

Para podsyciła plotki, wrzucając do sieci zdjęcie aktorki w białej sukni, które Maciej Musiałowski skomentował słowami: "Tak się cieszę, że ten wielki dzień już za nami".



Szybko okazało się, że suknia ślubna, to tylko charakteryzacja na potrzeby roli w serialu telewizyjnym, ale wiadomo, że relacje obojga aktorów są bliskie, co niedawno znów udowodnili.

Karolina Sawka i Maciej Musiałowski brali udział w Jeździeckich Mistrzostwach Aktorów Art Cup.

Fotki, które zrobili im paparazzi, rozwiały wszelkie wątpliwości.

Obejmowali się czule i uśmiechali do siebie tak, że aż miło było na nich popatrzeć.

Trzeba przyznać, że pięknie razem wyglądają!



