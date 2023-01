Spears oburzona incydentem. "Moja prywatność została naruszona"

Ashley Graham eksponuje krągłości. Fani: „Nie przestawaj nas uczyć samoakceptacji”

Katarzyna Zdanowicz zadała szyku. Założyła ozdobę, która jest hitem sezonu

Olga Bołądź w rockowej stylizacji. Ciążowego brzuszka prawie nie widać

26 stycznia br. w Centrum Kreatywności odbył się event, który zgromadził sporo polskich celebrytów. Był to pokaz kolekcji jednej z modowych marek, a pojawiły się na nim m.in. Katarzyna Skrzynecka, Mariola Bojarska Ferenc oraz Katarzyna Glinka. Swoją obecnością zaszczyły również prezenterki - Małgorzata Ohme oraz Joanna Racewicz, które szczególnie przyciągnęły uwagę pozując na ściance. Przyjaciółki czuły się w swoim towarzystwie na tyle swobodnie, że postanowiły pocałować się przed fotoreporterami. Buziaka zainicjowała Ohme, a niedługo potem wyznała, że zrobiła to z premedytacją.

Reklama

Zdjęcie Ohme postanowiła skomentować incydent. Wyznała, że nie miał on podtekstu seksualnego / VIPHOTO / East News

Czytaj również: Joanna Racewicz szczerze o macierzyństwie: "Nie było jak w cudownych reklamach"

Czuły pocałunek Małgorzaty Ohme i Joanny Racewicz. Jest komentarz odnośnie incydentu

Małorzata Ohme niedługo po tym postanowiła wyjaśnić, co skłoniło ją do pocałowania dobrej koleżanki. Jak czytamy na portalu plotek.pl, podczas wywiadu przyznała, że zrobiła to z premedytacją. Przypomniała podobną sytuację sprzed kilku miesięcy, kiedy to w podobnych okolicznościach skradła pocałunek innej kobiecie - a wszystko to w ramach akcji "Pocałunek dla Ukrainy". Wówczas jej gest został odebrany jako kontrowersyjny. Oto co powiedziała na ten temat:

Mimo wszystko żyjemy w bardzo dużych ograniczeniach wynikających ze stereotypów związanych z ludzką seksualnością, czyli pewnego rodzaju gesty obligują nas do danej orientacji seksualnej. czytamy na portalu plotek.pl

Zdjęcie Pocałunek dwóch prezenterek na ściance, wśród wielu wzbudził kontrowersyjne emocje / East News

Zdaniem współprowadzącej "Dzień dobry TVN" twierdzenie, iż w usta mogą całować się wyłącznie osoby homoseksualne jest błędne. Podkreśliła również, że gest, który wykonała w kierunku Racewicz nie miał podtekstu seksualnego - był jedynie oznaką sympatii i czułości.

Dziennikarka wyznała, że relacje, które utrzymuje ze swoimi przyjaciółkami są dla niej bliskie emocjonalnie. Na koniec dodała, że jej zdaniem przypisywanie podtekstu seksualnego do pocałunku dwóch kobiet wynika z ograniczeń poznawczych i społecznych.

Warto mieć otwartość. dodała Ohme