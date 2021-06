Olga Frycz jest w ciąży! Znamy płeć i imię dziecka

Gwiazdy ​Olga Frycz zdradza, że ma wymarzoną sylwetkę, bo ćwiczy i je tylko dwa razy dziennie Olga Frycz po raz drugi zostanie mamą! Aktorka znana z takich produkcji jak "Miłość na wybiegu", "Dom nad Rozlewiskiem" czy "Maraton tańca", ogłosiła na swoim instagramowym profilu, że spodziewa się kolejnego dziecka.

Olga Frycz ogłosiła, że jest w drugiej ciąży

Olga Frycz pokazała zdjęcie, na którym widać jej zaokrąglony ciążowy brzuszek i zdradziła, że spodziewa się drugiej córki. Dziewczynka będzie miała na imię Zofia.

W poście odniosła się między innymi do samodzielnego macierzyństwa, w którym, jak sama zaznacza, "ma wprawę". Przypomnijmy, że Olga Frycz po rozstaniu z trenerem tajskiego boksu Grzegorzem Sobieszkiem, z którym była w kilkuletnim związku, samotnie wychowuje córkę Helenkę.





Instagram Post

"Helenka będzie super siostrą, a ja zrobię wszystko co w mojej mocy żeby moje dzieci były najszczęśliwsze. O siebie jestem totalnie spokojna. Czuję się wspaniale i wierzę, że wszystko będzie dobrze. Samodzielnego macierzyństwa nie obawiam się wcale, wiadomo, że czasem będzie ciężko, ale mam wprawę i mocny charakter i był to mój własny, świadomy wybór. Mam wokół siebie wspaniałych przyjaciół, którym dziękuję, że nie oceniają negatywnie moich decyzji, nie próbują przekonać do swoich racji, ale wspierają mnie jeśli tylko tego potrzebuję. Jestem szczęśliwa i cóż mogę więcej napisać. Czekamy na Ciebie, Zosiu!" - napisała Frycz.

Olga Frycz w ciąży wywołała euforię fanów oraz znajomych i przyjaciół gwiazdy. Zdjęcie skomentowały m. in. Ola Żebrowska, Weronika Rosati, Maja Bohosiewicz czy Justyna Nagłowska. "Olga, przytulam Was mocno, mocno i zawsze jestem jakby co! Nie mogę się doczekać Zosi" - napisała żona Borysa Szyca. "Oczywiście, że wszystko będzie dobrze! Jesteś Olga Superwoman, dasz sobie świetnie radę ze wszystkim, a jak coś to "ciocie" pomogą!" - skomentowała z kolei Agata Rubik.





Instagram Post

Instagram Post

Gratulujemy!



* * *



