Olga Frycz zaskoczyła media radosną wiadomością. 10 czerwca opublikowała zdjęcie z już pokaźnym brzuszkiem, czym poinformowała fanów, że niedługo doczeka się drugiego maleństwa.

We wrześniu 2018 roku gwiazda urodziła pierwsze dziecko - córkę Helenę. Jej ojcem jest Grzegorz Sobieszek, trener boksu tajskiego, z którym Olga poznała się na treningach.



Para rozstała się jednak we wrześniu 2019 roku, co było sporym zaskoczeniem.



Jeszcze większym okazał się jednak fakt, że gwiazda ogłosiła teraz drugą ciąże. Co prawda Olga Frycz spotykała się jeszcze niedawno z nowym ukochanym - Łukaszem Nowakiem - podróżnikiem i mówcą motywacyjnym, ale podczas jednej wypowiedzi na instagramie, zapytana przez fanów, czy jest w związku powiedziała:



"A dajcie mi spokój już. Już dawno, dawno nie. Nie, nie nie".



Kim jest ojciec dziecka Olgi Frycz?

Słowa o samodzielnym macierzyństwie w poście, gdzie ogłosiła ciążę, tylko to potwierdzają.

Olga Frycz nie ma też raczej zamiaru komentować pytań, kto jest ojcem Zofii, która niedługo przyjdzie na świat i czy jest nim właśnie Łukasz.



Za to w najnowszym wpisie Olga Frycz podziękowała fanom za okazane wsparcie i gratulacje:



"DZIĘKUJĘ WAM, Dziękuję za tyle pięknych wiadomości i za te super miłe komentarze !!! Jesteście kochane, jesteście kochani. O rany, dziękuję. Życzę Wam pięknego dnia !!!!!" - pisała ogromnie wzruszona.

