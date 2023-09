Spis treści: 01 Oto "nowa" córka prof. Wilczura. Maria Kowalska powtórzy słynną rolę Anny Dymnej w "Znachorze"

Nowa adaptacja "Znachora" zadebiutuje na Netflixie 27 września. Za nami premierowy pokaz w Teatrze Narodowym w Warszawie, który został nagrodzony gromkimi owacjami. Od momenu ogłoszenia przez Netflix informacji o nowej produkcji, "pod lupą" znalazła się obsada nowej ekranizacji kultowej powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza.

Oto "nowa" córka prof. Wilczura. Maria Kowalska powtórzy słynną rolę Anny Dymnej w "Znachorze"

W rolę Marysi Wilczur, córki prof. Rafała Wilczura wcieli się 27-letnia aktorka Maria Kowalska, którą widzowie znają z serialu "Pod powierzchnią". Tym samym odtworzy słynną rolę Anny Dymnej z ekranizacji "Znachora" w reż. Jerzego Hoffmana z 1982 roku.

- Co to był za wieczór! Co to były za emocje.. Żadne słowa nie są w stanie wyrazić tego co czuję... Jestem ogromnie wdzięczna, że mogę być częścią tak wspaniałego filmu. Dla mnie była to życiowa przygoda od początku do końca.. Choć to żaden koniec przecież... Teraz przyszedł czas, żeby wypuścić Naszego "Znachora" w świat.. Niech zacznie żyć swoim życiem i ogrzewa Wasze serca. Niech łączy, a nie dzieli! To moje marzenie - napisała na Instagramie po premierze filmu.

Zmiana planów

Zdjęcie Maria Kowalska zdobyła popularność dzięki roli w serialu "Pod powierzchnią" / Jakub Kaminski/East News / East News

Kowalska urodziła się we wrześniu 1996 roku w Wadowicach, ale wychowała w pobliskiej wiosce Łękawica. Jest absolwentką łódzkiej Szkoły Filmowej.

Początkowo Kowalska miała zamiar zostać lekarką - w liceum chodziła do klasy biologiczno-chemicznej z rozszerzoną matematyką. Jednak gdy dostała się do szkół aktorskich w Łodzi i Krakowie, uznała, że nadszedł czas zmienić plany.

Sławę przyniosła jej rola w serialu "Pod powierzchnią", w którym wystąpiła u boku Bartłomieja Topy, Magdaleny Boczarskiej i Łukasza Simlata. Teraz zobaczymy ją w "Znachorze", ale już wiadomo, że Kowalska zagra główną rolę w historycznym serialu TVP "Matylda".

Żywioł wody

Aktorstwo to nie jedyna pasja Marii Kowalskiej. Uwielbia pływać, nurkować i uprawiać windsurfing.

- Żywioł wody jest dla mnie czymś niewiarygodnym, czymś, co z jednej strony uczy pokory, a z drugiej uświadamia, jak wiele ograniczeń funkcjonuje tylko i wyłącznie w naszych ludzkich głowach. Lubię przekraczać granice, odnajdywać się w nowych, często trudnych sytuacjach. Nie paraliżuje mnie to, ale motywuje. Jeśli podróżować, to na koniec świata! Jestem totalna w tym, co robię - powiedziała w rozmowie z PAP Life w 2018 roku.

"Polska Meryl Streep"

26-latka kocha podróże, a kadrami chętnie dzieli się na swoim Instagramie. Na profilu dokumentuje też swoje życie zawodowe i chętnie pokazuje, jak spędza czas wolny. Internauci często podkreślają w komentarzach, że jest "polską Meryl Streep".

