W rolę Pam wcieliła się Lily James, a jej byłego męża, Tommy'ego zagrał Sebastian Stan. Za produkcję odpowiada Robert Siegel, który wcześniej napisał scenariusz np do "Zapaśnika", a reżyserem "Pam & Tommy” jest Craig Gillespie, który nakręcił "Jestem najlepsza. Ja, Tonya" i "Cruellę”. W zaledwie kilka godzin od premiery w sieci pojawiły się już pierwsze recenzje serialu i co ciekawe, są one bardzo dobre - na platformie Rotten Tomatoes średnia ocen zbliża się już powoli do 8.0!

Krytycy uznali, że serial jest zabawny i świetnie zrealizowany, doceniono także aktorów, którzy wcielili się w rolę Pam i Tommy'ego i ich spektakularne charakteryzacje. Sami zainteresowani jednak wciąż milczą - choć zarówno Pamela Anderson jak i Tommy Lee zostali zaproszeni do współpracy przy produkcji, oboje odmówili. Lily James, serialowa Pam udzieliła nawet wywiadu portalowi Net-A-Porter, w którym przyznała, że podjęła próbę skontaktowania się z Anderson.

– Miałam wielką nadzieję, że będzie zaangażowana. Żałuję, że stało się inaczej. Moim jedynym zamiarem było zajęcie się tą historią i autentyczne zagranie Pameli. Miałam wielką nadzieję, że będziemy w kontakcie aż do momentu rozpoczęcia zdjęć do serialu

- zdradziła.



Prawda jest jednak taka, że najsłynniejsza blondynka naszych czasów nie chce mieć z serialem nic wspólnego. Zarówno ona jak i cała jej rodzina uważają go za tanią podróbkę, a zamieszanie wokół produkcji za żart. Trudno się dziwić, bo to właśnie afera z sekstaśmą miała spory wpływ na karierę Pam, która przyjmując rolę w "Słonecznym patrolu" wyobrażała ją sobie pewnie inaczej.



Zdjęcie W rolę Pam wcieliła się Lily James, a jej byłego męża, Tommy'ego zagrał Sebastian Stan /Hulu/Ferrari Press/East News /East News

Pamela Anderson - początki kariery

Magdalena Stępień prosi o pomoc w leczeniu syna. „Nie dysponujemy taką kwotą” Gdy w 1991 roku piękna blondynka dostała maleńką rolę w popularnym sitcomie "Pan Złota Rączka" nikt nie przypuszczał, że trzy dekady później będzie jedną z największych ikon lat 90. Początki jej kariery nie należały bowiem do najłatwiejszych.

Pamela Anderson urodziła się w 1967 roku w Kanadzie jako córka kelnerki i fachowca od naprawy pieców. W 1985 roku ukończyła szkołę średnią i rozpoczęła pracę jako instruktorka fitness. Marzeniem Pameli był medal na zawodach kulturystycznych i kariera w świecie sportów sylwetkowych. Przyszła gwiazda trenowała siłowo nawet kilka razy dziennie i pewnie nie przypuszczała, że to właśnie atletyczna budowa ciała pomoże jej stać się najpopularniejszą ratowniczką na świecie.



Pamela Anderson od urodzenia zapowiadała się na dziecko wyjątkowe. Nie urodziła się może w czepku, ale za to dzierżyła tytuł "Dziecka stulecia" - po mylnym zresztą uznaniu jej za pierwsze dziecko urodzone w dniu obchodów stulecia Kanady. Jej kariera nabrała rozpędu pod koniec lat 80. - wybrała się wtedy z przyjaciółmi na mecz futbolowy, podczas którego na telebimie ukazała się jej piękna twarz, a zgromadzony tłum... dosłownie oszalał z zachwytu. Lokalne firmy postanowiły zatrudnić Pamelę w kampaniach reklamowych, a już kilka miesięcy później przyjęła ona pierwszą ofertę od "Playboya". Miała wtedy 21 lat.

Zdjęcie Pamela Anderson z przyjaciółmi - aktorami z serialu "Słoneczny patrol" / Arnold Slater/Mirrorpix/Getty Images) / Getty Images

Pamela Anderson mogła poszczycić się nie tylko perfekcyjną, wyrzeźbioną sylwetką, ale także sporymi umiejętnościami sportowymi. To właśnie dzięki nim, w 1992 roku zaproponowano jej rolę C.J. Parker w serialu "Słoneczny patrol", na planie którego spędziła pięć lat, stając się, obok Davida Hasselhoffa, najdłużej kreującym swoją postać członkiem obsady. Odeszła, bo na drodze do rozwoju kariery stanęła jej miłość i macierzyństwo.

Zdjęcie Pamela Anderson przez wiele lat wcielała się w rolę ratowniczki C.J. Parker / THE BAYWATCH COMPANY / Album/EAST NEWS / East News

Pamela Anderson i Tommy Lee - historia miłości

Pamela Anderson i Tommy Lee pobrali się w 1995 roku, 96 godzin po pierwszej randce. Poznali się na suto zakrapianym sylwestrze w Sanctuary, hollywoodzkim klubie przy Sunset Strip. Tommy podszedł do Pameli i polizał ją po twarzy, a ona uznała, że jest zabawny i miły. 1 stycznia rockman wydzwaniał do niej bez przerwy, ale ona wylatywała już do Meksyku i nie w głowie był jej nowy romans. Mocno się więc zdziwiła, gdy Tommy przyleciał za nią do Cancun. Cztery dni później zostali małżeństwem, tatuując sobie na palcach oryginalne obrączki.

Zdjęcie Pamela Anderson i Tommy Lee kłócili się i godzili na zmianę / EastNews / East News

Ślub pary także był dość specyficzny - ceremonię zorganizowano na plaży, Pamela miała na sobie białe bikini, a Tommy szorty kąpielowe. Prasa dosłownie oszalała na punkcie nowej pary i śledziła każdy ruch małżonków. Byli szaleńczo zakochani, ale nie było dnia, by nie rozpisywano się o ich awanturach i skandalach z ich udziałem. Tommy znany był z tego, że jest porywczy i brutalny, a swoją byłą żonę, gwiazdę "Dynastii" i "Melrose Place", piękną Heather Locklear zdradzał z aktorkami porno. Był także chorobliwie zazdrosny, a seksowna Pamela nie mogła narzekać na brak adoratorów. Aktorka robiła jednak wszystko, by ratować rodzinę - w 1996 roku na świat przyszedł bowiem ich syn Brandon, a rok później Dylan.

- Moim najważniejszym zadaniem była opieka nad dziećmi. Nigdy nie zatrudniłam niani, bo chciałam być z synami przez cały czas

- zdradziła kiedyś w wywiadzie.



W 1997 roku z domu Pameli i Tommy'ego zniknęło video. Nie było to jednak nagranie z imprezy rodzinnej, ale szokująca sekstaśma - w latach 90. był to prawdziwy skandal! Internet Entertainment Group rozpowszechniło nagranie, więc małżonkowie wytoczyli firmie proces. Doszło do ugody w ramach której zdecydowano, że video zostanie w sieci, ale małżonkowie otrzymają 1,5 miliona dolarów odszkodowania.

Zdjęcie Pamela Anderson i Tommy Lee byli jedną z najbardziej kontrowersyjnych par w latach 90. / Margaret C. Norton/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images via Getty Images) / Getty Images

W tym samym roku podczas jednej z awantur porywczy muzyk pierwszy raz uderzył Pamelę, a sąd skazał go na kilka miesięcy więzienia i zabronił mu zbliżać się do gwiazdy "Słonecznego patrolu" przez rok. Pamela tęskniła jednak za mężem i postanowiła mu przebaczyć - uwierzyła, że ukochany nigdy więcej nie podniesie na nią ręki.

- Wszystko nagle się zmieniło. Zaczęliśmy się słyszeć i rozumieć. Wierzyłam, że Tommy naprawdę się zmienił

- mówiła w wywiadach.



Opinii publicznej nie spodobała się decyzja gwiazdy, a dziennikarze pytali "dlaczego przyjęła tego potwora z powrotem". Ona tłumaczyła, że mają przecież synów i nie chce przyczyniać się do rozbicia rodziny. Mimo to, w 1998 roku para wzięła rozwód. Pamela przyznała, że cały ten związek był "zbyt szalony", by mógł skończyć się dobrze. Po latach dodała, że były mąż dalej miał problemy z agresją, alkoholem, a dodatkowo zaraził ją wirusem zapalenia wątroby typu C. Mimo to od czasu do czasu w mediach pojawiają się plotki o zejściu się byłych małżonków, ale oni przyznają, że są tylko przyjaciółmi, a wszystkie niesnaski poszły w niepamięć...

Zdjęcie Pamela Anderson i Tommy Lee w czasach, gdy byli szczęśliwi / Lawrence Schwartzwald/Sygma via Getty Images) / Getty Images

Wszyscy mężowie Pameli

Pamela odeszła z "Baywatch" w 1997 roku, by skupić się na macierzyństwie. Gdy na świecie pojawili się jej synowie, kariera przestała być priorytetem, zresztą zawsze powtarzała, że w życiu najważniejsza jest rodzina. W 1998 roku postanowiła jednak o sobie przypomnieć i wyprodukowała autorski serial "V.I.P", jednak nie odniósł on nawet w połowie takiego sukcesu, jak historia ratowników z Malibu. Serialowa C.J. Parker czuła, że jej pięć minut sławy powoli dobiega końca, więc znów postawiła na skandale, związane z życiem miłosnym. W 2006 roku wyszła za mąż za muzyka Kida Rocka, ale para rozstała się w tym samym roku, dwukrotnie była także żoną Ricka Salomona, byłego męża, znanej z serialu "Beverly Hills 90210" Shannen Doherty. W styczniu 2020 roku wyszła za mąż za przyjaciela sprzed lat - Jona Petersa, ale kilka dni po ślubie wydała oświadczenie, w którym stwierdziła, że małżeństwo nie zostało sformalizowane.

Gdy wszyscy myśleli, że to już koniec niespodzianek, Pamela wyjawiła, że znów jest mężatką i w grudniu 2020 roku poślubiła swojego ochroniarza Dana Hayhurtsa. Ostatnio jednak pojawiły się plotki, że i to małżeństwo nie przetrwało.

Zobacz również: Pamela Anderson spaceruje z nowym mężem. Ciężko ją rozpoznać?



Zdjęcie Pamela Anderson i jej ostatni mąż Dan Hayhurts / BACKGRID / East News

Pamela Anderson: Działalność na rzecz zwierząt

Gdy Pamela odeszła z "Baywatch" stało się jasne, że ciężko będzie jej przebić swoją kultową rolę. Część fanów pamięta oczywiście "Żyletę" czy jej rólki w "Strasznym filmie 3" i "Boracie", ale dla większości jest blond ratowniczką z Miami. Nie każdy wie, że od wielu lat jej najważniejszą, obok macierzyństwa misją jest działalność na rzecz zwierząt i środowiska.

Pamela Anderson jest weganką, ambasadorką PETA i twarzą kampanii antyfutrzarskiej. Los bezdomnych, potrzebujących czy hodowanych na mięso i futro zwierząt jest jej szczególnie bliski - "współczujcie jest zawsze seksowne, wybierz weganizm"- apeluje z billboardów, które regularnie pojawiają się jako część kampanii PETA.



Kilka lat temu głośno było o jednej z nich, namawiającej do przejścia na dietę wegańską. Pozująca tylko w kusym bikini gwiazda przekonywała, że wszystkie zwierzęta, podobnie jak ludzie zbudowane są z mięsa, krwi i kości oraz mają organy i zmysły. Mają również emocje i niepowtarzalną osobowość, odczuwają ból i tworzą rodziny i relacje z innymi zwierzętami, jeśli tylko dostaną taką szansę. Ciało Pameli zostało podzielone na części, dokładnie tak jak dzieli i opisuje się w sklepach części ciała zwierząt, hodowanych wcześniej na mięso. Zdjęcie Pameli miało podkreślić podobieństwa między ludźmi i zwierzętami i zachęcać do zmiany diety na bardziej etyczną.

Zdjęcie Pamela Anderson od wielu lat jest twarzą organizacji PETA / Tom Belcher/Capital Pictures/EAST NEWS / East News

Pamela sprzeciwia się także wykorzystywaniu zwierząt w cyrku, delfinów w delfinariach, a kilka lat temu pozowała samemu Davidowi LaChepelle w sesji inspirowanej Alfredem Hitchcockiem, która miała na celu zachęcać do krótszych pryszniców. Nie chodzi jednak tylko o oszczędzanie wody, ale także o zmianę diety - hodowla przemysłowa zwierząt pochłania ogromne ilości wody, która, jak przestrzegają naukowcy już za jakiś czas może stać się dobrem luksusowym.

Zdjęcie Pamela Anderson w jednej z kampanii organizacji PETA / David LaChapelle/PETA/Splash/EAST NEWS / East News

Fani Pameli Anderson zwracają uwagę na podobieństwa, które łączą ją z inną, piękną blondynką i symbolem seksu lat 60. i 70. - Brigitte Bardot. Obie zrobiły ogromną karierę, ale w którymś momencie postanowiły z niej zrezygnować. Obie są rozwodniczkami i mają na koncie wiele związków i romansów. Zarówno Pamela jak i Brigitte uchodziły w swoich czasach za symbol seksu i nierzadko zwracały uwagę na fakt, że są traktowane przedmiotowo i jak obiekt seksualny. Wreszcie, obie skupiły się na działalności prozwierzęcej, walczą o prawa zwierząt, namawiają do zmiany diety, rezygnacji z futer czy naturalnych skór. Pamela Anderson, która w młodości do złudzenia przypominała Brigitte i regularnie brała udział w sesjach zdjęciowych inspirowanych słynną "Barbarellą" przyznaje zresztą, ze Brigitte Bardot jest dla niej autorytetem i wspiera ją w jej działalności na rzecz zwierząt.

Pamela często wypowiada się na ważne społecznie tematy. Kilka lat temu napisała list do Baracka Obamy, w którym przedstawiła kilka propozycji dotyczących zmiany prawa. Pierwsza dotyczyła legalizacji marihuany, w szczególności leczniczej, a druga ochrony dzieci przed pornografią i pedofilią. Gwiazda uważa, że każdy, komu udowodni się posiadanie pornografii dziecięcej lub zostanie oskarżony o pedofilię, powinien zostać wykastrowany.



To nie jedyny list, jaki gwiazda "Słonecznego patrolu" wystosowała do byłego prezydenta. Apelowała ona również o ułaskawienie Juliana Assange, słynnego aktywisty internetowego, oskarżonego o gwałt. Pamela wspiera także kilka organizacji walczących o prawa dzieci oraz chorych na AIDS. Może o jej działalności charytatywnej nie jest dziś tak głośno, jak o skandalach z lat 90. ale wszystko wskazuje na to, że najsłynniejsza blondynka naszych czasów znalazła swoją misję.



