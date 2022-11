Kim jest Patrycja Wieja? Od tancerki klubu nocnego do prawdziwej damy

"Projekt Lady", który był prowadzony przez Małgorzatę Rozenek-Majdan, cieszył się w Polsce sporą popularnością. To tam przez określony czas grupa młodych dziewczyn porzucała stare, hulaszcze życie z nadzieją na zmianę złych nawyków i zostanie prawdziwymi damami.

Sandra Kubicka opowiedziała o bolesnych rozstaniach. "Myślałam, że umrę z rozpaczy" Dziewczyny uczyły się jak się wysławiać i zachowywać w towarzystwie oraz jak się ubierać, czesać i malować, by nie wyglądać wyzywająco. Pierwsza edycja zakończyła się w 2016 roku, a wygrała ją Patrycja Wieja.

Do programu dziewczyna przyszła jako tancerka nocnych klubów i jak się okazało to właśnie telewizyjne show pomogło jej zakończyć ten etap w życiu. Patrycja Wieja została z tancerki klubów dla panów stała się... trenerką fitness i na dobre zagościła w świecie show-biznesu.

Dama, która walczy w oktagonie

Brała także udział w FAME MMA, gdzie przegrała walkę z Karoliną "Way Of Blonde" Brzuszczyńską. Od tego momentu jednak cały czas trenuje sztuki walki, czym regularnie chwali się na swoich profilach. Trzeba przyznać, że akurat to zajęcie nie jest bliskie zachowaniu damy.

Podobnie jak styl ubierania Patrycji Wiei nie zmienił się zbytnio od czasu programu i gwiazdka wciąż gustuje w kusych stylizacjach. Patrząc na jej najnowsze zdjęcia w mediach społecznościowych wciąż lubi chwalić się wysportowanym ciałem.

Choć pewne nawyki pozostały w życiu zwyciężczyni pierwszej edycji show, to program odmienił jej życie. Dał z pewnością Patrycji możliwość zmiany pracy na lepszą i wykorzystania swojej obecności w polskich mediach.

Gwiazda zdecydowanie skorzystała ze swoich "pięciu minut" i dziś ma stałe, wierne grono fanów, które wspiera ją w rozwoju kariery, nawet jeżeli jest to niekiedy dalekie od zachowania prawdziwej damy.

