Paulina Sykut - Jeżyna prezentuje perfekcyjną sylwetkę na planie "Tańca z Gwiazdami"

Paulina Sykut - Jeżyna to dziennikarka i prezenterka, dziś znana głównie z pracy na planie programu "Dancing with the stars Taniec z Gwiazdami". Kolejna edycja programu właśnie ruszyła i nie brakuje w niej gwiazd, które postanowiły spróbować swoich sił w tej niełatwej sztuce. Głośno jest również o gospodyni programu.

Zdjęcie Paulina Sykut - Jeżyna może się pochwalić perfekcyjną sylwetką / fot. Adam Jankowski / Reporter