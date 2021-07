Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski nie mają ze sobą kontaktu?

O tych związkach Demi Rose było głośno! Teraz jest sama?! Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski najpierw zaskoczyli świat show-biznesu wieścią o tym, że są parą, a następnie o tym, że ich miłość i małżeństwo dobiegło końca.

Początkowo zakochani bardzo chronili swój związek przed mediami o tym, że są razem, a następnie o zaręczynach powiadomili swoich fanów dużo po fakcie.



Podobnie było ze ślubem, który Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski zawarli jesienią 2020 roku. Wówczas para pochwaliła się zdjęciami ślubnymi w mediach społecznościowych, a gratulacjom nie było końca.



Nowożeńcy wyjechali we wspólną podróż poślubną i mogło się wydawać, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Co prawda na profilu zarówno Przemka, jak i Martyny, przestały pojawiać się ich wspólne zdjęcia, ale początkowo nikt nie zwracał na to uwagi, wszak para znana była ze swojej niezależności.



W końcu jednak zaczęły pojawiać się plotki o ich rozstaniu. Nikt jednak nie mógł uwierzyć w to, gdy Martyna Wojciechowska przerwała milczenie i potwierdziła przykre wieści.



"Po 3 latach związku i 3 miesiącach od ślubu, z dnia na dzień nastąpił koniec mojego małżeństwa. Ta nagła zmiana była dla mnie wielkim zaskoczeniem, bo odpowiedzialność, zobowiązanie i dane słowo są i zawsze będą dla mnie wartościami nadrzędnymi. Moja decyzja o ślubie była głęboko przemyślana i traktowałam ją bardzo poważnie" - napisała wówczas Martyna Wojciechowska w swoich mediach społecznościowych.

W ślad za nią poszedł Przemysław Kossakowski również publikując kilka słów na swoim profilu. Widać także spore rozgoryczenie w słowach Martyny, która nie chce zdradzić, co takiego wydarzyło się w ich związku, co przesądziło o rozstaniu. Widać jednak, że ma ona spory żal do męża.



Przemek Kossakowski nie powiadomił matki o rozstaniu z Martyną Wojciechowską?

Pojawiły się także spekulacje, że byli partnerzy nie mają ze sobą żadnego kontaktu. Co więcej, okazuje się, że Przemysław Kossakowski nie poinformował jednej z najważniejszych osób w swoim życiu o zakończeniu związku z Martyną - swojej mamy.



W marcu 2021 roku, czyli ponad 5 miesięcy po zawarciu małżeństwa przez Kossakowskiego i Wojciechowską, matka podróżnika, Anna Maria Winnicka, zachwycała się synową w programie śniadaniowym "Dzień Dobry TVN".



"Nie dość, że taki piękny chłopak urósł, to jeszcze czytający i mądry. Ma taką piękną żonę i dziecko. Naprawdę bardzo jestem szczęśliwa. Zaraz się wzruszę" - mówiła wówczas matka Przemka Kossakowskiego.

Jak widać, w sprawie Martyny Wojciechowskiej i Przemka Kossakowskiego, wciąż wychodzą na jaw nowe kulisy sytuacji.



