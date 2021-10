Paweł Królikowski pięć lat walczył z tętniakiem mózgu. Choć przeszedł dwie poważne operacje to jego żona Małgorzata przyznała w wywiadzie, że doskonale wiedział, iż tej walki nie uda mu się wygrać. Śmierć aktora dotknęła nie tylko jego najbliższych, ale całe aktorskie środowisko. Szczególne piętno odcisnęła na bracie aktora, Rafale.

Rafał Królikowski wspomina śmierć brata. "Cały czas rozmawiamy o nim".

Choć od śmierci Pawła Królikowskiego miną niedługo dwa lata, aktor wciąż nie może się z nią pogodzić.

- Nie mogę się z tym pogodzić… Minął już ponad rok od śmierci Pawła, a my z moją siostrą Anitką cały czas rozmawiamy o nim, jak gdyby nadal żył - wyznał.



Aktor wspomniał także swoją chwytającą za serce mowę pogrzebową:



- Powiedziałem też o tym na pogrzebie, chociaż nie lubię takich przemówień. Do końca więc nie wiedziałem, czy będę miał siłę się odezwać. Ale chciałem się z Nim pożegnać, powiedzieć po raz ostatni, co miałem w sercu. Że zawsze miałem starszego brata, a teraz już go nie mam. Że zawsze mogłem do niego zadzwonić. Rzadko się widywaliśmy, ale telefonicznie gadaliśmy dość często. W wielu sprawach się nie zgadzaliśmy, ale nigdy się z tego powodu nie kłóciliśmy - zdradził Rafał Królikowski.



Aktor przyznał także, że brat był zawsze jego idolem i mentorem. Był w niego zapatrzony, chciał go naśladować i na zawsze ma on wyjątkowe miejsce w jego sercu.

