Kiedy wszyscy fani tej pary już myśleli, że tworzą zgraną rodzinę i niczego więcej nie trzeba im do szczęścia, to właśnie Robert Lewandowski zaskoczył szczerym wyznaniem podczas rozmowy z WP SportoweFakty.

"Jestem dumny, że mam dwie córki. To super uczucie. Nie wiem, jak to jest mieć syna. A czy będę miał taką możliwość? Zobaczymy. Jeszcze trochę czasu mamy. Nie mówię nie, nie mówię tak. Wiadomo, że to też decyzja Ani" - powiedział w trakcie wywiadu.