Sarah Jessica Parker skrytykowana za siwe włosy! Oto jej odpowiedź!

Gwiazdy

Sarah Jessica Parker, gwiazda serialu "Seks w wielkim mieście" pojawiła się na okładce grudniowego wydania "Vogue" i już zaczyna promocję "And Just Like That...", czyli sequelu kultowej opowieści o przyjaciółkach z Manhattanu. Choć aktorka zachwyca formą i idealną sylwetką, to nie zabrakło opinii, że wygląda staro, a siwe włosy nie dodają jej uroku.

Zdjęcie Sarah Jessica Parker to jedna z najjaśniejszych gwiazd serialu "Seks w wielkim mieście" / Janet Mayer / SplashNews.com/East News / East News