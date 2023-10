Spis treści: 01 Selena Gomez już tak nie wygląda. Zachwyciła kreacją i nową fryzurą

02 Selena Gomez zaskoczyła nową fryzurą. To najmodniejsze cięcie jesieni 2023

03 Fani zachwyceni nową fryzurą Seleny Gomez Najpierw "suknia zemsty", a teraz to. Znów ubrała się jak księżna Diana. Ten look już jest hitem

Magdalena Narożna w naturalnym wydaniu. Pokazała się bez grama makijażu

Khloe Kardashian postawiła na czerń. Obcisły strój podkreślił jej figurę

Polskie celebrytki zachwyciły na premierze "Chłopów". O ich kreacjach mówią wszyscy

Selena Gomez w ostatnim czasie nie daje o sobie zapomnieć. Wystarczy przypomnieć kreację z rozdania nagród MTV VMA 2023, gdzie zachwyciła w odważnej, czerwonej sukience. Gwiazda częściej pojawia się na ściankach m.in. ze względu na muzyczny powrót do gry. Niedawno premierę miał nowy singiel piosenkarki "Single soon". Oprócz tego gwiazda nie ustaje w promowaniu swojej marki kosmetycznej i działalności charytatywnej.

Niedawno pojawiła się na gali Rare Impact Fund, w trakcie której prowadzona była zbiórka na rzecz organizacji wspierających zdrowie psychiczne.

Reklama

Zobacz też: Selena Gomez lansuje modny garnitur w Paryżu. Absolutny hit jesieni

Selena Gomez już tak nie wygląda. Zachwyciła kreacją i nową fryzurą

Instagram Post Rozwiń

Selena zachwyciła kreacją i przy okazji pochwaliła się nową fryzurą. Gwiazda postawiła na długą, srebrną suknię z fantazyjnym dekoltem zdobionym różą. Kreacja wyeksponowała jej ramiona i podkreśliła sylwetkę. Nie była to jedyna kreacja, jaką zaprezentowała Gomez. Później założyła czarną sukienkę mini w kwiaty i fioletową sukienkę krojem przypominającą kwiat.

Zobacz też: Selena Gomez olśniła na rozdaniu nagród. Odważna kreacja skradła show

Selena Gomez zaskoczyła nową fryzurą. To najmodniejsze cięcie jesieni 2023

Zdjęcie Selena Gomez zachwyciła stylizacją i nową fryzurą / Chris Pizzello/Invision/East News / East News

Uwagę zwraca również spora metamorfoza, jeśli chodzi o fryzurę. Aktorka i wokalistka zachwyciła gładkim bobem, która idealnie współgrała z każdą stylizacją. Gładki bob to jedno z najmodniejszych cięć jesieni 2023. Fryzura polega na prostym cięciu do ramion i przebiegającemu przez środek przedziałkowi. Bob w wydaniu Seleny Gomez to z pewnością elegancja i klasa w jednym.

Zobacz też: Selena Gomez publikuje nowe zdjęcie. Uwagę zwraca ten szczegół

Fani zachwyceni nową fryzurą Seleny Gomez

Nowy wizerunek Seleny zdecydowanie przypadł fanom do gustu. Pod opublikowanym przez nią na Instagramie postem pojawiła się lawina komplementów.

"Najpiękniejsza kobieta na ziemi",

"Olśniewająca",

"Inspirująca",

"Po prostu pięknie"

- pisali zachwyceni fani. A wam jak się podoba nowa fryzura Seleny?

***