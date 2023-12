Słynny zespół wraca na scenę. Plotki okazały się prawdą

Oprac.: Natalia Siedlaczek Gwiazdy

Kilka miesięcy temu świat obiegła wiadomość o tym, że po ponad 20 latach przerwy zespół N Sync ponownie wszedł do studia, by nagrać piosenkę "Better Place" do trzeciej części filmu "Trolle". Teraz Lance Bass, jeden z członków formacji, zdradził, że trwają już rozmowy o przyszłej współpracy. "Mam nadzieję, że niedługo przekażemy wam dobre wieści" - zapowiedział.

Zdjęcie N Sync wraca na scenę. Fani już czekają na pierwsze koncerty / John Shearer/Getty Images for MTV / Getty Images