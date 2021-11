Śmiałe pozy w skąpym bikini. Wiktoria Gąsiewska zachwyciła fanów

Wiktoria Gąsiewska cieszy się wakacjami w Dubaju, a zdjęcia, którymi niedawno pochwaliła się fanom w mediach społecznościowych, są naprawdę gorące. Piękna aktorka postanowiła zapozować do fotek na palmie, co nie umknęło uwadze jej followersów. Post artystki skomentował nawet Dawid Kwiatkowski, a ona mu odpowiedziała. Wygląda na to, że mają dobre relacje!

Zdjęcie Wiktoria Gąsiewska nie wstydzi się publikować śmiałych zdjęć w mediach społecznościowych / fot. Adam Jankowski / Reporter