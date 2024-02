Walentynki już za pasem. Bez względu na to, czy ten dzień świętować będziemy wraz z drugą połówką, czy ciesząc się samotnością, warto skupić się nieco na stylizacyjnych detalach . Te bowiem nie tylko poprawią naszą pewność siebie, ale dodatkowo sprawią, że będziemy zarażać innych optymizmem. Do tego też zachęca Dorota Gardias .

14 lutego w wielu budzi skrajne emocje. Podczas gdy jedni z chęcią świętują tego dnia łączące ich z partnerem uczucie, inni jak ognia unikają sklepowych wystaw, gdzie aż roi się od walentynkowych gadżetów. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by tego dnia, szczególnie dla własnego samopoczucia, zaszaleć nieco ze stylizacją na co dzień, na wieczorne wyjście, a nawet do pracy. Dorota Gardias ma na to pomysł.