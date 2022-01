Sylwia Bomba jest od kilku lat uczestniczką flagowego programu stacji TTV czyli "Gogglebox. Przed telewizorem", w którym obok swojej przyjaciółki Ewy Mrozowskiej-Kozłowskiej komentuje rozmaite telewizyjne hity. Zabawny i wygadany duet podbił serca tysięcy Polek i Polaków. Nic dziwnego, że Sylwia Bomba bardzo szybko zyskała dużą popularność.

To otworzyło jej drogę do innych propozycji - w 2021 roku Bomba wzięła udział w kultowym programie w "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Tańczyła w nim u boku Jacka Jeschke i dała się poznać jeszcze szerszej publiczności.

Sylwia Bomba na Instagramie

Sylwia Bomba jest aktywna w mediach społecznościowych. Z pasją prowadzi swoje konto na Instagramie, które śledzi już ponad 781 tysięcy osób. Bomba dzieli się tam momentami i sytuacjami ze swojego życia. Podczas uczestnictwa w "Tańcu z gwiazdami" chętnie publikowała filmiki z treningów, a także przygotowania fryzury i makijażu na backstage'u.





Instagram Post

Bomba nie pokazuje jednak wyłącznie zawodowych sytuacji. Chwali się także swoim życiem prywatnym - często możemy oglądać, jak spędza czas ze swoją córeczką, Antosią, lub podróżuje. Ostatnio odbyła na przykład podróż z paczką swoich znajomych do Dubaju - był to jej pierwszy urlop spędzony bez córki. Mimo że wyprawa wyglądała bajkowo, Bomba podkreślała, że bardzo tęskni za Antosią i nie może się doczekać aż do niej wróci.





Sylwia Bomba - komentarze

Gwiazda programu "Gogglebox. Przed telewizorem" oraz "Tańca z gwiazdami" wzięła udział także w innym programie stacji TTV "99. Gra o wszystko". Tam jej zachowanie podzieliło interneutów. Na Sylwię Bombę spadła krytyka i hejt części z nich - zarzucano jej, że nie gra fair oraz że jest za bardzo nastawiona na wygraną, przez co prezentuje się ze złej strony. Bomba jednak nie poddała się hejterom i wszystkie tego typu wpisy na swoim profilu blokowała i usuwała.





Mam takie prawo. Ilość hejtu, która na mnie ostatnio spotkała, jest dla mnie przytłaczająca

- wyjaśniła.



Teraz podzieliła się innym krytycznym, złośliwym komentarzem, który dotyczył... jej wyglądu! Gwiazda opublikowała na Instastories screen z wiadomości, gdzie anonimowa interneutka pisze: "Masz krzywy zgryz, język ci ucieka. Czy zamierzasz zrobić coś ze swoim zgryzem?"





Mój zgryz, mój interes

- zripostowała Bomba krótko.



Widać, że gwiazda nie ma zamiaru odpuszczać hejterom!



