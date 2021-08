Sylwia Bomba przedstawiła partnera w "Tańcu z gwiazdami"

Sylwia Bomba jest znaną uczestniczką programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Razem z Ewą Morozowską-Kozłowską, swoją przyjaciółką, komentują telewizyjne programy i seriale. Zabawny duet podbił serca tysięcy Polek i Polaków.





Sylwia Bomba - "Taniec z gwiazdami"

Sylwia Bomba już jakiś czas temu ogłosiła swój udział w programie "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". "Sylwia Bomba to popularna influencerka, która podbiła serca Polaków jako komentatorka w programie "Gogglebox". Zawodowo zajmuje się fotografią oraz modą. Witamy w naszej tanecznej rodzinie i życzymy wielu sukcesów na parkiecie w poniedziałki!" - czytamy na instagramowej stronie programu.

Sylwia Bomba od razu stała się jedną z ulubienic fanów programu, którzy dopytywali z kim będzie tańczyć gwiazda "Goggleboxa".



Z kim Sylwia Bomba wystąpi w "Tańcu z gwiazdami"?

Sylwia Bomba po długim czasie droczenia się z fanami na swoim Instagramie wreszcie przedstawiła swojego partnera, z którym zatańczy w "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" zatańczy z Jackiem Jeschke.

Tak Sylwia Bomba przedstawiła swojego partnera:



Przedstawiam Panstwu Mistrza Europy, Wice Mistrza Świata i 8 krotnego Mistrza Polski - @jacekjeschke czyli moj partner taneczny w @tanieczgwiazdami. Jak myślicie: czy z Jackiem będzie bombowo?

Jak zareagowali fani Sylwii? Sama pewnie powiedziałaby, że... bombowo!



Jak nie oglądam tego programu to teraz będę w pierwszym rzędzie! trzymam kciuki

Dla ciebie zacznę na nowo oglądać taniec z gwiazdami! Czekam niecierpliwie na wasze poczynania na parkiecie i trzymam kciuki

Ale się cieszę, że jesteście razem w parze! Trzymam za was kciuki! Najlepsza para

To tylko niektóre z komentarzy.





Kim jest Jacek Jeschke?

Jacek Jeschke, partner Sylwii Bomby w programie "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami", jest zawodowym tancerzem, sześciokrotnym mistrzem Polski, który reprezentuje najwyższą klasę taneczną "S" w tańcach standardowych i latynoamerykańskich.

Od 2016 roku jest trenerem w programie "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Wziął udział w czterech edycjach programu i tańczył z Anną Karczmarczyk, Ewą Błachnio, Pauliną Chylewską, Barbarą Kurdej-Szatan i Mileną Rostkowską-Galant. Razem z Anną Karczmarczyk zwyciężył w finale piątej edycji, z kolei w parze z Kurdej-Szatan zajął drugie miejsce w dziesiątej edycji programu.



