Książę William i księżna Kate cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem fanów rodziny królewskiej i mediów. Dlatego też nie powinno dziwić, że każdy ich krok jest bacznie śledzony. Para nie jest zbyt wylewna, jeśli chodzi o publiczne okazywanie sobie uczuć - jeśli jednak zdarzy się taka sytuacja, budzi niemałą sensację. Oboje bardzo pilnują, by na ich wizerunku nie pojawiła się żadna rysa, co pokazuje, że do swoich ról podchodzą bardzo poważnie.

Ich życie prywatne jest raczej owiane tajemnicą, ale co jakiś na światło dzienne przedostają się różnego rodzaju "rewelacje" dotyczące ich związku. Tym razem pokusił się o nie pisarz i ekspert od rodziny królewskiej, Tom Quinn.

Zaskakujące doniesienia o Williamie i Kate. Tak wygląda finał ich kłótni?

Zdjęcie Książę William i księżna Kate przywiązują dużą wagę do pełnionych funkcji / Ben Birchall/Associated Press/East News / East News

W książce "Gilded Youth. An Intimate History of Growing Up in the Royal Family" pisze, że książę William i Kate Middleton za zamkniętymi drzwiami nie stronią od intensywnych kłótni. Ekspert uważa nawet, że para czasami "rzuca w siebie przedmiotami".

- Nie wszystko jest słodkie. Mają straszne kłótnie, podczas których rzucają w siebie przedmiotami - twierdzi autor książki, ale dodaje, że te nieporozumienia nie są niczym nadzwyczajnym. - Spierają się jak każde inne małżeństwo na świecie - podkreśla.

W serwisie Hindustan Times czytamy, że "rolę mediatorki pełni Kate Middleton, a książę William szybko się poddaje".

- William jest trochę porywczy. Taki obraz wyłania się na przykład w książce księcia Harry'ego. Kate jest z kolei opanowana - ocenia autor.

Czułe słówka. Tak William zwraca się do Kate

Autor publikacji zdradza, że para prywatnie odnosi się do siebie z czułością. Kate mówi do Williama "kochanie", z kolei on nazywa ją "Babykins" czy "Księżną Doolittle". Para lubi również z siebie wzajemnie żartować.

- Szczególnie, jeśli chodzi o fryzurę księcia Williama. Według Toma Quinna, Kate Middleton dokucza mu, nazywając go "łysym" - podaje Hindustan Times.

Książę William i księżna Kate zyskali nowe tytuły

Po śmierci królowej Elżbiety II, książę William i księżna Kate zyskali nowe tytuły. Syn króla Karola III został ogłoszony księciem Walii, a jego żona - księżną Walii. Tytuł ten wcześniej, bo przez ponad 60 lat, nosił ojciec Williama. Oprócz tego, najstarszy syn Karola ma tytuł księcia Kornwalii, z kolei Kate Middleton tytuł księżnej.

Co ciekawe, w Szkocji para nosi zupełnie inne tytuły: książę i księżna Rothesay. Ma to związek z przyszłym przejęciem szkockiego tronu. Mają one wyłącznie honorowy charakter.

