Szykuje się kolejny królewski ślub! Pojawią się na nim William i Kate?

Syn królowej Ranii, książę Husajn, poślubi Rajwę Al Saifa. To już pewne, że ślub odbędzie się niebawem, bo 1 czerwca. Oczywiście pojawia się także pytanie o listę gości i czy wśród nich widnieją książę William i księżna Kate. To niezwykła okazja, by Kate ponownie mogła zachwycić wyglądem i wyjątkową kreacją.

Zdjęcie Księżna Kate i książę William pojawią się na ślubie w jordańskiej rodzinie królewskiej? / WPA Pool / Getty Images