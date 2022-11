Danuta Martyniuk to żona Zenka Martyniuka, który od końca lat 90. należy do czołówki wykonawców nurtu disco polo. W ostatnich latach kariera zespołu Akcent nabrała rozpędu, a hit "Przez twe oczy zielone" dotarł nie tylko do szatni polskich piłkarzy, ale jest regularnie grany podczas wesel, plenerowych imprez, a nawet w klubach.

Danucie Martyniuk przez wiele lat udało się żyć w cieniu męża, ale kontrowersje wokół związku jej syna z byłą obecnie żoną, Eweliną Golczyńską i spore zainteresowanie mediów życiem rodziny Martyniuków sprawiły, że i ona pojawiła się na świeczniku i coraz chętniej zapraszana jest na branżowe imprezy, pojawia się także np. w telewizji śniadaniowej. Kim jest żona Zenka Martyniuka i jaka jest historia ich miłości?

Danuta Martyniuk urodziła się w 1967 roku w Bielsku Podlaskim. Co ciekawe, od małego interesowała się muzyką, śpiewała nawet w harcerskim zespole Płomyki. Zapewne nie spodziewała się wtedy, że kilka dekad później będzie znana jako żona króla disco polo.

Danuta i Zenon Martyniukowie: Historia miłości

Danuta poznała Zenka Martyniuka w 1987 roku podczas majówki w Grabowcu, niedaleko Bielska Podlaskiego. Zenek zakochał się w niej ponoć od pierwszego wejrzenia, ale był tak onieśmielony jej urodą, że nie miał śmiałości, by do niej podejść. Wyręczył go więc kolega, któremu Danusia zwierzyła się, że i jej wpadł w oko młody wokalista.

Związek Danuty i Zenka miał swoje wzloty i upadki, a para kilkukrotnie się rozstawała, głównie z powodu zazdrości. W końcu przekonali się jednak, że nie potrafią bez siebie żyć i 4 lutego 1989 roku stanęli na ślubnym kobiercu. Danuta i Zenon powiedzieli sakramentalne "tak" w kościele Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim, a później bawili się do białego rana wraz z 250 gośćmi! Choć młody piosenkarz miał wtedy zaledwie 20 lat, to dziś twierdzi, że nigdy nie żałował tej decyzji.

1 sierpnia 1989 roku na świat przyszedł syn Martyniuków, Daniel. W ostatnich latach ukochany jedynak przysparzał jednak rodzicom trosk, a w mediach głośno było o jego rozwodzie i konflikcie z byłą żoną, Eweliną Golczyńską. Z biegiem czasu sprawa przycichła, a Martyniukowie są dumnymi dziadkami małej Laury, córki Daniela i Eweliny.

Z wywiadów, których para udzieliła w ostatnich latach wynika, że Zenek Martyniuk jest oddanym mężem, który uwielbia rozpieszczać żonę i regularnie obdarowuje ją kwiatami, biżuterią i perfumami. Danuta kocha również luksusowe torebki, które kupuje głównie w Stanach Zjednoczonych i traktuje jako lokatę pieniędzy oraz podróże, więc kiedy tylko może towarzyszy mężowi w trasie.

Zdjęcie Danuta i Zenon Martyniukowie w 2019 roku / Piotr Fotek / Reporter

Danuta Martyniuk: Jak wyglądała w młodości?

Zenek Martyniuk wielokrotnie wspominał, że zakochał się w swojej żonie od pierwszego wejrzenia, a to, co zrobiło na nim największe wrażenie, to jej oszałamiająca uroda. Choć w sieci próżno szukać zdjęć Danuty z tamtych lat, to wiemy, że wystąpiła ona w jednym z teledysków zespołu Akcent. Danuta miała wtedy 34 lata i była już mamą nastolatka!

W teledysku do utworu "Gwiazda" widać Danutę, która przechadza się po pałacowych włościach i raz po raz napotyka spojrzenia nieznajomego mężczyzny, by pod koniec wybrać jednak towarzystwo Zenona. Długie, czarne włosy, nienaganna sylwetka, dyskretny makijaż i dopasowana kreacja, odsłaniająca zgrabne nogi - trzeba przyznać, że żona Zenona Martyniuka faktycznie robiła wrażenie!

Metamorfoza Danuty Martyniuk. Oto, jak dziś wygląda!

Jeszcze kilka lat temu żona Zenka Martyniuka musiała mierzyć się jednak ze sporą krytyką. Fani wokalisty wypominali jej często nadprogramowe kilogramy, w sieci nie brakowało także opinii, że wygląda ona zdecydowanie starzej, niż jej słynny mąż. Jak się okazuje, te nieprzychylne komentarze miały na nią duży wpływ, bo w ostatnich miesiącach Danuta Martyniuk sporo schudła i przeszła prawdziwą metamorfozę!

W programie "Pytanie na śniadanie" żona gwiazdora disco polo przyznała, że zbiera obecnie mnóstwo pochwał, a pozytywne komentarze mobilizują ją do dalszej pracy:

No coś tam czytam w komentarzach, nareszcie miłe komentarze na mój temat, bo były takie, które mnie po prostu zmobilizowały do zmiany. Były bardzo niepochlebne na mój temat, że ja wyglądam jak mama Zenka, coś takiego i postanowiłam, że przejdę metamorfozę no i chyba się udało

- powiedziała.

W tym samym wywiadzie Danuta Martyniuk zdradziła również, że jeszcze kilka miesięcy temu zdarzały się jej takie dni, że czytając książkę potrafiła zjeść nawet dwie, trzy czekolady i dosłownie pochłaniała ciasta, desery i inne słodycze. Niepochlebne komentarze na jej temat zmobilizowały ją jednak do zmiany nawyków żywieniowych - ograniczyła jedzenie, odstawiła ziemniaki i białe pieczywo, a przede wszystkim ulubione słodycze.

Danuta Martyniuk wróciła również do regularnych ćwiczeń i posiłkowała się gotowymi treningami, dostępnymi w sieci. To jednak nie wszystko!

Żona Zenka Martyniuka postanowiła także odświeżyć swoją garderobę, zmieniła fryzurę i teraz nie tylko świetnie się czuje, ale wygląda co najmniej kilka lat młodziej. Tę zmianę docenił także jej mąż:

Zenek mówi, że super, że schudłam, że dobrze wyglądam

- zdradziła w wywiadzie.

Danuta Martyniuk planuje dalej pracować nad sobą i żywi nadzieję, że nie dotknie ją efekt jojo. Internauci zauważyli też ostatnio, że żona Zenka pojawiła się na imprezie zorganizowanej przez jedną z klinik medycyny estetycznej i spekulują, czy nie zaczęła korzystać z tego typu zabiegów. Faktycznie, trzeba przyznać, że Danuta wygląda ostatnio kwitnąco!

Śledzicie jej metamorfozę?

Zdjęcie Żona Zenka Martyniuka przeszła ostatnio prawdziwą metamorfozę / Piotr Fotek / East News

