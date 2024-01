Spis treści: 01 Taylor Swift nagra kolejny album? Fani na tropie

Taylor Swift powoli przygotowuje się do wznowienia trasy The Eras Tour. Bijące wszelkie rekordy popularności show po przerwie zawita do Japonii. W Tokio odbędą się cztery koncerty. W 2023 roku gwiazda zagrała serię koncertów w USA czy Meksyku. Już niedługo trasa zawita do Europy, w tym do Polski. Fanki i fani będą zobaczą Swift 1,2 i 3 sierpnia 2024 roku na PGE Narodowym w Warszawie.

Póki co Taylor korzysta z czasu wolnego i często pojawia się na meczach swojego ukochanego Travisa Kelce, jak i wychodzi na spotkania ze znajomymi z branży.

Taylor Swift nagra kolejny album? Fani na tropie

Ostatnio Taylor została przyłapana, gdy wraz z Carą Delevigne i Brittany Mahomes wędrowały na wspólną kolację. Stylizacja Swift po raz kolejny zwróciła uwagę fanów. Nie bez powodu - piosenkarka od początku kariery uwielbia ich zasypywać ukrytymi wiadomościami, np. w teledyskach, tekstach piosenek, na zdjęciach czy w stylizacjach, które zazwyczaj zawierają sekretne wiadomości o jej kolejnych muzycznych przedsięwzięciach.

W ubiegłym roku gwiazda wydała dwa nagrane na nowo albumy - "Speak Now" i "1989" pod szyldem "Taylor’s Version. Informacje o datach premiery i kolejności wydania sugerowała np. w teledysku "Bejeweled" z albumu "Midnights".

Fani dopatrują się też często pewnych sygnałów w stylizacjach Taylor. Wielu z nich z niecierpliwością czeka na nową wersję albumu "Reputation" wydanego w 2017 roku. W ostatnim czasie Swift często prezentuje się w czarnych sukienkach czy stylizacjach, w których dominują kolory kojarzące się z tym krążkiem.

Taylor Swift ogłosi ważną wiadomość? Fani zwrócili uwagę na kolor sukienki

Zdjęcie Taylor Swift w czarnej sukience / Backgrid/East News / East News

Ostatnio poruszenie wśród internautów wywołała czarna mini sukienka, którą Taylor założyła na spotkanie z przyjaciółkami. Amerykańska piosenkarka założyła kreację z długimi, bufiastymi rękawami. Talię podkreśliła złotym paseczkiem składającym się z kilku łańcuszków. Sukienkę zestawiła z czarnymi rajstopami i czarnymi botkami na masywnej platformie. Czarny total look przełamała złotym naszyjnikiem i kolczykami. Piosenkarka postawiła na dość delikatny makijaż, a włosy związała w elegancki kok.

W sieci nie brakuje komentarzy fanów, którzy sugerują, że ich ulubiona wokalistka swoją stylizacją wysyła im pewien sygnał. Chodzi o to, że już niebawem ogłosi wydanie nowej wersji "Reputation". Czy tak się stanie? Okaże się już wkrótce. W kolejce do wydania znajduje się również debiutancki album z 2006 roku.

Czy Taylor Swift zgarnie kolejne statuetki Grammy?

W październiku 2022 roku Swift wydała swój dziesiąty album "Midnights", z którego pochodzą single "Anti-Hero", "Karma" czy "Lavender haze". Krążek zdobył sześć nominacji do tegorocznych nagród Grammy, w tym za album roku i najlepszą piosenkę roku. Czy uda się jej dołączyć kolejne statuetki do pokaźnej już kolekcji? Wszystko okaże się 4 lutego 2024 roku.

Taylor Swift ma na swoim koncie 10 albumów i cztery re-recordingi swoich wcześniej wydanych płyt, w tym m.in. "1989", "Red" czy "Fearless" nagranych pod szyldem Taylor’s Version. W czasie pandemii nagrała dwa albumy "Folklore" i "Evermore" - za pierwszy z nich otrzymała nagrodę Grammy w kategorii "Album roku".

