Tess Holliday rozpoczęła swoją karierę, gdy miała zaledwie 15 lat. Pojawiła się wtedy na castingu do agencji plus size, w której usłyszała, że wprawdzie ma piękną twarz i warunki, ale jest za niska i zbyt gruba, by móc liczyć na spektakularną karierę. Holliday przeniosła się więc do Seattle, gdzie przez dwa lata pracowała jako wizażystka, główna wizażystka, stylistka fryzur i dyrektor kreatywna na pokazach mody, ale nigdy nie zrezygnowała z marzeń. Wróciła do Missisipi i urodziła syna, by chwilę później wyruszyć do Seattle, a następnie do Los Angeles, gdzie jej kariera zaczęła się naprawdę rozwijać!

Rok 2011 był dla Tess przełomowy. W czerwcu została twarzą jednego z programów telewizyjnych i pojawiła się w reklamie, która była emitowana w całym kraju. Nakręciła także kampanię dla Benefit Cosmetics, współpracować z Davidem LaChapelle, pojawiła się w Vogue Italia i magazynie Nylon.

Polskie gwiazdy w bikini na egzotycznych wakacjach W styczniu 2015 roku londyńska agencja modelek Milk Model Management ogłosiła, że podpisała umowę z Tess, największą modelką plus size w swoim rozmiarze i wzroście. W maju Tess miała już swoją pierwszą, dużą sesję, pojawiła się na okładce "People", wystąpiła w kampanii H&M dotyczącej zrównoważonej mody u boku piosenkarza Iggy Popa, artysty Daniela Lismore, blogerki seksualnej Karley Sciortino i blogera Pardeep Singh Bahra i zagrała w kampanii kolekcji kapsułek Addition Elle na jesień 2015.

Od tego czasu Tess Holliday idzie jak burza. Regularnie bierze udział w sesjach zdjęciowych, pojawia się na najważniejszych okładkach świata i, jak przekonują inne modelki plus size, inspiruje kobiety na całym świecie jako ikona nurtu body positive.

Tess Holliday w odważnej sesji z rogami. Fani piszą: "Jesteś nieziemska"

Na Instagramie Tess Holliday pojawiły się właśnie efekty sesji zdjęciowej, które zachwyciły fanów. Modelka plus size pozuje na łóżku, pod wielkimi rogami byka w kusej bieliźnie. Tess ma na sobie czarny stanik i prześwitujące majtki, mocny makijaż i burzę loków.

Fani momentalnie zasypali modelkę komplementami, pisząc, że jest w tej stylizacji boginią seksu. Zgadzacie się?





