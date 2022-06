Tina Louise to modelka i influencerka, którą na Instagramie obserwuje już 2,6 miliona osób. Tina działa także poza mediami społecznościowymi - ma na koncie kilka okładek, m.in. dla magazynu Maxim oraz Zoo Weekly, a w wieku 25 lat otrzymała tytuł Najgorętszej Australijskiej Modelki Bikini. Obserwując karierę celebrytki można odnieść wrażenie, że teraz robi wszystko, by udowodnić, że zasłużyła na to miano.

Tina Louise słynie z perfekcyjnej sylwetki, którą chętnie eksponuje w kusych strojach, a seksownymi fotkami regularnie dzieli się ze swoimi wielbicielami.

Reklama

Jessica Ziółek pozuje na plaży, chwaląc się sylwetką

Michał Szpak dokonał coming outu? „Uważam, że miłość nie ma płci”

Edyta Herbuś znów kusi na Instagramie. Fani: „Śliczna prezencja, doskonałe zdjęcie!”

Kourtney Kardashian pokazała się bez makijażu. Wygląda inaczej niż na Instagramie? Kilka dni temu modelka i influencerka podzieliła się z nimi odważnym zdjęciem, na którym pozuje tylko w bieliźnie, pochylając się w seksownej pozie nad kwiatami słonecznika, a wcześniej zaprezentowała się im w równie zmysłowym, różowym zestawie. Teraz poszła jednak na całość!

Instagram Post

Instagram Post

Zobacz również: Hiszpańska piękność chwali się ciałem w odważnej sesji

Tina Louise kusi fanów w samej bieliźnie. Ale poza!

Tina Louise podzieliła się właśnie z fanami fotką, która jest efektem bardzo zmysłowej sesji. Modelka pozuje w białej, seksownej, bieliźnie i kusi fanów namiętnym spojrzeniem. Ci natychmiast zasypali ją komplementami:

- "Nieziemska", "Niesamowita", "Zawsze piękna", " Zabrakło mi słów", Jesteś po prostu perfekcyjna", "Idealny materiał na żonę" - piszą.

A co wy myślicie o najnowszej sesji Tiny? Robi wrażenie?

Instagram Post

Zobacz również:

Beata Tadla w seksownym kostiumie i z nowym ukochanym!