Wiktoria Gąsiewska kusi w kostiumie kąpielowym!

Gwiazdy

Wiktoria Gąsiewska postanowiła zmienić na chwilę otoczenie i wyleciała na krótkie wakacje do gorącego Dubaju. Aktorka wrzuciła do sieci kilka zdjęć, a do jednego z nich zapozowała nawet w kostiumie kąpielowym. Fani młodej gwiazdy nie kryli zachwytu jej wyglądem!

Zdjęcie Wiktoria Gąsiewska wrzuciła do sieci zdjęcia z wakacji w Dubaju / fot. Adam Jankowski / Reporter