Równolegle do kariery, kwitnie również prywatne życie gwiazdy. Lady Gaga i Michael Polansky są razem od 2020 roku. Zgodnie z doniesieniami, Polansky oświadczył się piosenkarce w trakcie romantycznej podróży do Europy. Wszystko wyszło na jaw, podczas wspomnianych Igrzysk Olimpijskich, gdy Gaga przedstawiła swojego ukochanego premierowi Francji Gabrielowi Attalowi. Nazwała go swoim narzeczonym.

Lady Gaga zaprezentowała się w czarnej, długiej sukni, w której główną rolę odgrywały sporych rozmiarów bufiaste rękawy. Kreacja stała się doskonałym tłem dla bogato zdobionego naszyjnika, do którego Gaga dobrała czarne kolczyki. Jednak to nie kreacja zaskoczyła wszystkich. Gwiazda postawiła na nową fryzurę.

Czy to oznacza, że na dobre pożegnała się z blondem? Niekoniecznie. Piosenkarka najprawdopodobniej nosi perukę i tak naprawdę nadal jest blondynką. Trzeba jednak przyznać, że w tak odważnym kolorze również jest jej do twarzy.

"Szok: myśleliśmy, że jedzie do Luwru, a tymczasem pojawił się na płycie Lady Gagi. Nasz ukochany "Stańczyk" wkrótce opuści gmach Muzeum i wyruszy w podróż do Paryża, gdzie będzie eksponowany na wystawie "Figures of the fool" w Luwrze. Czujni fani Jana Matejki zauważyli, że gwiazda muzealnych zbiorów pojawiła się na okładce płyty "Harlequin" niejakiej Lady Gagi. Album towarzyszy zbliżającej się premierze filmu "Joker: Folie à Deux". My oczywiście wiemy, że Joker jest tylko jeden!" - napisali muzealnicy.