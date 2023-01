"Wyciągnął torbę koksu i podsunął mi ją pod nos". Prokop w programie na żywo

Marcin Prokop w poniedziałkowy wieczór był gościem w programie na żywo "Hejt Park", w którym zapraszane gwiazdy odpowiadają na trudne pytania prowadzącego. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy telewizji opowiadała m.in. o tym, dlaczego od wielu lat prowadzi imprezy dla różnych firm, ile na tym zarabia i jak się z tym czuje.

Prokop mówił również, dlaczego praca konferansjera nie jest tak prosta, jak może się wydawać, a ponadto odniósł się do wpisu byłej dziennikarki stacji Anny Wendzikowskiej, która kilka tygodni temu opisała mobbing, do którego miało dochodzić w TVN.

Prokop, znany ze swojego poczucia humoru i wrodzonego luzu przed włączonymi kamerami już na samym początku programu zwrócił uwagę Krzysztofowi Stanowskiemu, że słowo "chałturzenie" nie powinno być używane, gdyż ma negatywny wydźwięk. "Chałtura to jest coś, co robisz lewą ręką i gorzej niż potrafisz. A ja staram się te imprezy robić najlepiej, jak potrafię" - powiedział Marcin Prokop w programie "Hejt Park".

Kiedy dziennikarz Kanału Sportowego zapytał go, jakie jego zdaniem jest najlepsze nazewnictwo, Prokop z szerokim uśmiechem na twarzy odpowiedział: "Imprezy, iventy, gale, konferencje, kongresy. Same firmy tak to nazywają".

Zdjęcie Marcin Prokop to od wielu lat znany dziennikarz telewizyjnych programów śniadaniowych / Jarosław Antoniak / MWMedia

Marcin Prokop przytoczył również jedną z anegdot dotyczącej prowadzenia jednej z imprez firmowych. Praca polegała na otwarciu - jak zapewniono Prokopa - klubu dla vipów w Tarnowskich Górach. Gwiazdę zapewniano, że otwierany klub to prestiżowe miejsce w mieście, ale rzeczywistość okazała się bardziej brutalna.

Prokop wspominał, że podczas prowadzenia eventu, zamiast dostojnych gości, na sali większość klientów stanowili, jak to ujął dziennikarz - "Sebiksy". Gwiazdor dodał, że mężczyźni rzucali w jego stronę spocone koszulki, przez co Prokop miał problem z odnalezieniem się w zastałej rzeczywistości.

"Po zakończeniu tej imprezy właściciel klubu wziął mnie do piwniczki i powiedział cienkim głosem, mówił falsetem, co zupełnie nie pasowało do jego wielkiej postury, że jest kłopot i że on nie ma tego hajsu, na który się umawialiśmy i że on może mi inaczej zapłacić. Po czym wyciągnął torbę koksu i podsunął mi ją pod nos, mówiąc - czy tak może być? No nie mogło tak być, więc mu oddałem (...)" - wspomina Prokop.

Prokop swoją profesję konferansjera porównał również do pracy dobrego chirurga plastycznego, zajmującego się powiększaniem piersi - "(...) To jest bardziej skomplikowane, niż tylko wyjście na scenę i zapowiadanie kilku rzeczy. Wiem o tym, bo wielu różnych ludzi próbuje to robić, więc z jakiegoś powodu na rynku w Polsce jest pięć czy sześć osób, które robią to dobrze" - oznajmił Marcin Prokop.

Zdjęcie Marcin Prokop opowiedział, w co inwestuje zarobione pieniądze / Jarosław Antoniak / MWMedia

Dziennikarz wspomniał ponadto, że poprowadził jedną z imprez, która miała należeć do znanego, amerykańskiego aktora Johna Travolty, ale ostatecznie zrezygnowano z usług hollywoodzkiego gwiazdora. "Za przylot do Polski zażyczył sobie miliona dolców. I firma rozważała, czy może, kurczę, ściągnąć Travoltę" - wspomina Marcin Prokop.

Krzysztof Stanowski poprosił Prokopa, by ten odniósł się do wpisu na Instagramie byłej dziennikarki stacji TVN Anny Wendzikowskiej, która twierdziła, że w pracy była mobbingowana. "Śmichy, chichy, ale co z tym mobbingiem w TVN? Powiedz mi, czy wy naprawdę tam dojeżdżaliście tę Annę Wendzikowską tak, że ona później musiała jechać na Bali na ceremonię kakao, żeby zmyć z siebie ten brud?" - zapytał Stanowski w programie na żywo.

Zdjęcie Anna Wendzikowska jakiś czas temu oficjalnie oznajmiła, że była mobibngowana w stacji telewizyjnej, w której pracowała / Pawel Wodzynski/East News / East News

"(...) Tworzysz pytanie z tezą. Jacy my? Ja żadnej Anny Wendzikowskiej ani nikogo innego nie dojeżdżałem. (...) Nie należy się śmiać z niczyjego nieszczęścia, jakie by ono nie było. Jeśli Anna twierdzi, że czuła się w tej stacji źle i coś złego ją spotkało, to trzeba dać wiarę temu, że tak rzeczywiście było. Inną kwestią jest to, czy ja w jakiś sposób mam się czuć za to odpowiedzialny (...) - stwierdził Marcin Prokop.

Marcin Prokop uchylił rąbka tajemnicy, zdradzając w co inwestuje zarobione pieniądze. Dziennikarz powiedział, że część swoich finansów przeznaczył na firmę zajmującą się programowaniem na skalę światową sterowaniem oświetleniem i w sieć hurtowni kosmetyków. I dodał - "Nie będę wszystkiego mówił, bo to nie jest przesłuchanie w urzędzie skarbowym, więc nie wszyscy muszą wszystkiego wiedzieć".

Zdjęcie Marcin Prokop twierdzi, że ubrania, w których występuje w telewizji, pochodzą z jego prywatnej garderoby / Andras Szilagyi / MWMedia

Marcin Prokop przyszedł do studia Kanału Sportowego w czarnej koszulce, co zauważył Stanowski i zapytał swojego gościa, jak lubi się ubierać.

"Telewizja jest miejscem, w którym zakładamy pewien mundur. No i ten mundur ma też wyraz bawełniany. To, co noszę na zewnątrz, to też są moje prywatne ciuchy, żeby była jasność. To nie są ciuchy przyniesione przez stylistkę, która mi je wypożycza. Kupuję sobie sam, wieszam do szafy i zakładam je do telewizji" - przyznał Marcin Prokop.